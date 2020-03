Online: V najhoršom scenári môže vírus v USA zabiť 200-tisíc ľudí

Koronavírus v USA by mohol zabiť 100 až 200-tisíc ľudí. Ak by to bol len toľko, krajina by podľa Donalda Trumpa "vykonala dobrú prácu".

Na Slovensku bolo k 29. 3. 2020 pozitívnych na koronavírus 314 osôb. Celkový počet negatívnych vzoriek bol 6817.

7:02 V Británii sa do práce vrátilo okolo 20-tisíc bývalých pracovníkov systému zdravotníctva, aby pomohli v boji proti koronavírusu. Sú medzi nimi lekári, zdravotné sestry a ďalší bývalí profesionáli z tejto oblasti. Oznámil to prostredníctvom viedeoodkazu britský premiér Boris Johnson. Vo Veľkej Británii potvrdili doteraz vyše 19 500 prípadov nákazy novým koronavírusom. Viac než 1 220 ich ochoreniu podľahlo.

6:48 V Číne zaznamenali za posledných 24 hodín v nedeľu štyri nové prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Čína nemá už takmer žiadne miestne nové prípady a absolútna väčšina ľudí, ktorí sú infikovaní priniesli vírus so sebou z iných krajín, najmä z Európy a Spojených štátov. Čína preto od 28. marca pristúpila k uzavretiu svojich hraníc pre cudzincov a čínski občania, vracajúci sa do vlasti musia podstúpiť povinnú dvojtýždňovú karanténu.

6:21 Južná Kórea potvrdila v pondelok 78 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čím celkový počet infikovaných vzrástol na 9661. Krivka šírenia koronavírusu však postupne klesá, keďže predchádzajúci deň bolo zaznamenaných nových prípadov 105, píše kórejská agentúra Jonhap.

6:00 V Číne pribudlo za nedeľu 31 prípadov nákazy koronavírusom, zatiaľ čo chorobe COVID-19 podľahli štyria ľudia. Súhrnná bilancia v Číne po víkende narástla na 3304 mŕtvych, 81 470 nakazených a viac ako 75 000 uzdravených pacientov. Informácie od čínskej vlády nasvedčujú, že na čínskom území sa nákaza v posledných dňoch a týždňoch takmer vôbec nešíri. Úrady sa však obávajú druhej vlny, keď by mohol byť vírus zavlečený do krajiny zo zahraničia.

5:53 Medzi obeťami koronavírusu v Českej republike je aj zdravotná sestra, ktorá pracovala v pražskej Thomayerovej nemocnici, kde sa nákaza rozšírila. Žena zomrela doma. „Môžeme potvrdiť, že doma zomrela zdravotná sestra z Thomayerovej nemocnice. S ohľadom na prianie rodiny, k tomu neposkytneme žiadne ďalšie informácie,“ uviedol hovorca nemocnice Petr Sulek. Žena je tak zrejme prvou obeťou nákazy medzi zdravotníkmi v Českej republike. V Česku podľa portálov zomrelo už 16 ľudí, ktorí boli nakazení novým koronavírusom, v nedeľu ich pribudlo päť. Uzdravilo sa 11 ľudí. (TASR)

5:45 V New Yorku sa do týždňa minú zásoby najkritickejších zdravotníckych pomôcok, vrátane ventilátorov. Upozornil na to starosta veľkomesta Bill de Blasio. „Tu v New Yorku si pripadáte ako za vojny,“ povedal. Štát New York je teraz najviac postihnutým regiónom v USA. Tamojší guvernér Andrew Cuomo oznámil 237 nových úmrtí na nákazu koronavírusom, počet obetí v oblasti tak vzrástol na 965. Počet nakazených za uplynulý deň stúpol o 7195 na 59 513. Podľa Cuoma bolo tiež novo hospitalizovaných 1175 ľudí, počet nakazených pacientov v nemocniciach tak stúpol na viac ako 8500. Z tohto počtu je viac ako 2000 ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

5:30 Vedecké prepočty naznačujú, že počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom v Spojených štátoch pravdepodobne dosiahne vrchol o dva týždne, uviedol prezident USA Donald Trump. Zároveň oznámil, že federálne odporúčania o obmedzení kontaktov s ľuďmi, ktoré boli pôvodne vyhlásené na 15 dní, zostanú v platnosti do konca apríla. Infekcia koronavírusom sa v USA podľa televízie CNN potvrdila u viac ako 137 000 ľudí, čo je výrazne viac ako v ktorejkoľvek inej krajine sveta, viac ako 2400 pozitívne testovaných pacientov už umrelo. Hlavný expert americkej vlády na infekčné ochorenia Anthony Fauci predtým varoval, že choroba COVID-19 by mohla v USA zabiť 100 000 až 200 000 ľudí. Trump podľa agentúry Reuters reagoval, že konečný počet úmrtí v uvedenom rozmedzí by znamenal, že krajina urobila „veľmi dobrú prácu“.