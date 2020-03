Krízový štáb otvára ďalšie obchody. Na skúšku

Ústredný krízový štáb zatiaľ nechal zatvorené nákupné centrá. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že ide o skúšku kolektívnej zodpovednosti a situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusom prirovnáva k záchrane na polystyréne.

"Chceme umožniť ekonomike, aby sa pomaly znovu otvorila, nadýchla a aby sme mali zabezpečené bežné potreby,“ vysvetlil nové nariadenia premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Doteraz boli otvorené predajne potravín, lekárne, drogérie a predajne novín. Pre všetky prevádzky platí, že v nedeľu musia mať zatvorené a dezinfikovať priestory. Výnimkou sú len pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie.

V nákupných centrách a obchodných domoch môžu byť naďalej otvorené len potraviny, prevádzky drogérií a lekárne.

Od pondelka sa otvoria ďalšie obchody a prevádzky. Sú to napríklad kľúčové služby, optiky, menšie záhradníctva, galantérie, predajne s metrovým textilom, predajne bicyklov, železiarstva či stavebniny. Zákazníkov môžu prijímať aj stanice emisnej či technickej kontroly áut. Predajná plocha nesmie presiahnuť tisíc štvorcových metrov.

Rúška a rukavice

Hlavný hygienik Ján Mikas však sprísnil hygienické opatrenia. Meranie teploty pred vstupom do prevádzok nie je povinné, má len odporúčací charakter. Povinná však bude dezinfekcia rúk pred vstupom do obchodu alebo nosenie rukavíc počas nákupu. Podľa Matoviča oboje musia zabezpečiť prevádzkovatelia. Naďalej platí, že do obchodu môže vstúpiť len ten, kto má tvár prekrytú rúškom alebo inou ochranou. Obchodníci musia dohliadnuť, aby v radoch pred pokladnicami zákazníci dodržiavali dvojmetrový odstup.

Najviac vrások však obchodníkom robí nariadenie, že musia zabezpečiť, aby v prevádzke počet ľudí neprekročil limit 25 štvorcových metrov na jedného nakupujúceho. „Predajná plocha prevádzky deleno 25. A to je maximálny počet ľudí, ktorí môžu byť v prevádzke,“ vysvetlil Matovič.

Takže predajcovia budú musieť neustále kontrolovať počet nakupujúcich a regulovať ho. Zákazníci budú musieť podľa premiéra čakať pred predajňou, kde je podľa neho menšie riziko nákazy koronavírusom.

Podľa Mikasa jednotlivé prevádzky nemusia žiadať o povolenie otvoriť úrad verejného zdravotníctva. Spočiatku ani nebudú cielene kontrolovať dodržanie povinných podmienok. „Ale budeme sledovať situáciu a prípadné podnety aj kontrolovať. Každý by mal byť zodpovedný,“ apeloval na obchodníkov Mikas. Matovič dodal, že ak by podnety opakovali, je možné, že konkrétne prevádzky už nebudú môcť zostať otvorené. „Prevádzka bude zatvorená a nebude mať do budúcnosti možnosť, aby bola otvorená,“ zdôraznil Matovič.

Podľa neho ide o skúšku uvoľnenia pravidiel. „Je to najmä o našej zodpovednosti, spolupatričnosti a solidarite. Musíme si uvedomiť, že sme na jednej lodi. Stojíme akoby na jednom polystyréne v strede rozbúreného mora a jediná šanca na ňom sa udržať je, že sa všetci budeme držať za ruky,“ varoval premiér, že ak skúšku nezvládneme, dopadneme ako Taliani.

Karanténa pre všetkých

Matovič spolu s Mikasom pripomínajú vymedzený čas na nákup seniorov. Ľudia starší ako 65 rokov majú vyhradený čas na návštevu obchodov od 9. do 12. hodiny. „Vyzývame všetkých starších ľudí, aby využívali tento čas. A mladších, aby jednoducho do obchodu v tomto čase nešli,“ povedal premiér s tým, že „štát ako taký musí žiť, ale musíme dbať na zdravotnícku prevenciu“.

Kým dosiaľ museli do povinnej karantény v niektorom zariadení najmä ministerstva vnútra ísť automaticky cestujúci organizovaných zájazdov a repatrianti, ďalšie opatrenie sa zameriava najmä na individuálne prichádzajúcich zo zahraničia.

Premiér vysvetlil, že sa ukazuje, že sú „schopní doniesť nový koronavírus niekde na Slovensko“, preto aj títo cestujúci budú musieť časť karantény stráviť pod dohľadom štátu. „Nevidíme v rámci povinnej karantény rozdiel medzi hromadným a individuálnym návratom,“ spresnil Matovič.

Podľa jeho slov približne na siedmy deň pobytu v zariadení sa bude zisťovať, či sú pozitívni, alebo negatívni na ochorenie Covid-19. Podľa Matoviča nebudú musieť zostať v štátnom zariadení celých štrnásť dní.

Dodal, že pri návrate nebude stačiť čestné vyhlásenie, že prichádzajúci sa osobne dostaví do povinnej karantény a je možné, že do zariadení budú presúvaní hromadne aj s policajným sprievodom.

Krajčí: Nepoužité respirátory vráťte

Štát zakáže predaj respirátorov bežnej verejnosti. Ako upozornil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) respirátory sú určené len do kontaminovaného prostredia a pre ľudí v prvej línii.

"Človek, ktorý ich nosí, chráni len seba, ale nie iných ľudí vo svojom okolí. Nositeľ vdychuje filtrovaný vzduch, no pri výdychu sa ventil otvorí a dych človeka aj so všetkými kvapôčkami ide von,“ vysvetlil. Tí, ktorí už respirátory nosia, ich budú musieť podľa ministra mať prekryté ochranným rúškom. Minister však vyzval tých, ktorí ešte majú nepoužité respirátory, aby ich vrátili.

Na margo šéfa Smeru Roberta Fica, ktorý tiež používa respirátor, minister povedal, že „asi nevedel o tejto informácii“. "Chceme chrániť tých v prvej línii a nechceme, aby sa stali predmetom čierneho trhu,“ dodal Krajčí.

Od 30. marca môžu byť otvorené tieto prevádzky:

predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny

predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti

predajní potravín na osobitné lekárske účely

lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík/predajní drogérií

čerpacích staníc pohonných hmôt a palívpredajní novín a tlačovín/predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií

telekomunikačných operátorov

verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením

poštových, bankových, poisťovacích služieb a lízingových služieb

donáškových služieb

internetových obchodov (e-shop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke

pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória

autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb

služieb technickej kontroly a emisnej kontroly

servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky

taxislužieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru

práčovní a čistiarní odevov

advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

kľúčových služieb

zberných dvorov

predajní metrového textilu a galantérie

predajní a servisov bicyklov

záhradníctva a záhradnej techniky, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1 000 m2

stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1 000 m2.

Zdroj: ÚVZ SR

Z ďalších nariadení

S účinnosťou od 30. marca do odvolania sa zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzky stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

S účinnosťou od 30. marca do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, očných optík, predajní drogérie.

Zdroj: ÚVZ SR