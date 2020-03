Lenč: Premiér by mal niekedy menej rozprávať

VIDEO: Matovič: Robím čo môžem. Kľúčové sú životy, nie trápne kecy.

Ako hodnotíte týždeň pôsobenia Matovičovej vlády?

Pre väčšinu odborníkov, ale aj pre mňa bola určite prekvapením rýchlosť, s akou pracovala vláda, ale aj poslanci Národnej rady. Tí vlastne veľmi rýchlo prešli oficiálnou slávnostnou časťou ustanovujúcej schôdze priamo do legislatívnej činnosti, a teda každodennej poslaneckej práce. Rýchla bola aj práca na schvaľovaní legislatívy v skrátenom legislatívnom konaní. Je to prekvapujúce aj vzhľadom na to, koľko nových poslancov je v novom parlamente pod veľkou záťažou a v novej situácii.

Je úprava telekomunikačného zákona za účelom zberu dát nakazených legitímna?

V prvom rade si myslím, že bolo veľmi nešťastné vyjadrenie pani ministerky – predkladateľky zákona. Sama vtedy hovorila, že budú sledovať aj dĺžku hovorov. Na čo sa, pochopiteľne, spustila vlna kritiky toho návrhu. Je pravdou, že v rámci pozmeňujúcich návrhov došlo k okliešteniu právomocí Úradu pre verejné zdravotníctvo, ale aj pre mňa osobne je stále problematické písmeno b) v schválenom návrhu novely zákona č. 351/2011 Z. z. Ak mali záujem len o lokalizáciu, nepotrebujú informáciu o tom, s kým si kto telefonuje. Nebudú síce zisťovať obsah hovorov, ale ich účastníkov áno. Ak bolo primárne cieľom lokalizovanie telefónov, tak si myslím, že informácie o tom, kto a s kým volá, v tomto prípade nie sú relevantné a potrebné. Možno pre zachovanie toho pôvodného účelu zákona, ako ho prezentuje aj vláda, by bolo dobré, keby tam to ustanovenie vypustili

Je dobrým znakom, že vláda vypočula kritiku pôvodného návrhu a následne ho zmenila?

Určite áno. Veľmi pozitívne je potrebné hodnotiť aj prácu spoločného spravodajcu Ondreja Dostála. Ten v rámci prerokovávania celého súboru zákonov z dielne ministerstva spravodlivosti ešte na začiatku, keď sa schvaľovala táto zmena, sa vyslovil za to, aby vládna koalícia akceptovala niektoré požiadavky opozície. Tiež sa snažil odborne zmierňovať počiatočné a príliš veľké rozdiely pohľadov vlády, alebo navrhovateľky a časti opozície. Takže jednoznačne treba pochváliť ústretovosť vládnej koalície smerom k opozícii.

Od pondelka budú otvorené niektoré prevádzky ako napríklad záhradníctva, stavebniny či zberné dvory. Prijatie týchto opatrení premiér dôvodil najmä apelom na občanov, pre ktorých to má byť skúška zodpovednosti. Je takýto naratív v kontexte závažnosti súčasnej situácie vhodný?

Žiaľ, viacero naratívov zo strany premiéra dnes nie je veľmi šťastných. Tento konkrétny v podobe skúšky zodpovednosti si myslím, že nie je správny. Nie som však členom krízového štábu a neviem, aké pohnútky ich viedli k výberu prevádzok a označeniu to za skúšku, no otvorenie niektorých prevádzok sa mi nezdá byť až také potrebné. V tomto prípade by som mu možno odporučil menej rozprávať a tiež na „skúšku“ otvoriť menej prevádzok.

Akú známku by ste zatiaľ dali premiérovi Igorovi Matovičovi? výborný (1) chválitebný (2) dobrý (3) dostatočný (4) nedostatočný (5) neviem Zobraziť výsledky ankety nedostatočný (5) 36,5% výborný (1) 24,0% dobrý (3) 18,9% dostatočný (4) 13,4% chválitebný (2) 5,3% neviem 1,8%

Matovič má zjavne neformálnejší prístup k postu predsedu vlády, o čom svedčia aj jeho príspevky na sociálnych sieťach, kde napríklad zdieľal fotku vyzutých topánok počas rokovania vlády. Je takýto prístup v tejto situácii akceptovateľný? Alebo je dôležité, aby premiér poukazoval aj na ľudskejšiu tvár svojho úradovania?

Istotne sa nájdu takí, pre ktorých to bude akceptovateľný prístup, no i takí, ktorí ho budú kritizovať. Myslím si, že to správne nie je. Úrad predsedu vlády by mal mať nejakú dôstojnosť a aj vyjadrovanie a vystupovanie predsedu vlády by malo byť na úrovni premiéra a nie na úrovni niekoho, kto stále zotrváva viac v pozícii opozičného politika. Istým spôsobom mi to v kontexte tej fotky zo strany Igora Matoviča príde trošku pokrytecké, pretože to bol práve on, ktorý kritizoval fotku s ponožkami Martina Poliačika v parlamente krátko pred voľbami. Teraz v podstate robí niečo podobné a istým spôsobom omnoho horšie.

Má nový premiér prirodzenú autoritu, ktorá by mohla zvýšiť efektivitu dodržiavania opatrení a najmä odporúčaní vlády?

Myslím si, že istá autorita tam je. Vyplýva najmä z pozície, ktorú zastáva, ale platí, že menej je niekedy viac. Niekedy to totiž môže mať skôr negatívny efekt, ako napríklad pri nejasnom komunikovaní otváracích hodín pre dôchodcov. Niekedy sú tie vyjadrenia zmätočné. Človek nevie, že keď v stredu Matovič niečo na tlačovke povedal, tak či to platí odvtedy, alebo to platí od najbližšieho pondelka. Autorita, ktorú má, ktorá sa viaže na jeho vyjadrenia, vyplýva z jeho pozície, ale tie vyjadrenia a možno aj dĺžka tlačových konferencií robia obsah a dosah jeho vyjadrení častokrát zmätočnými, čo je na škodu.

Ako vnímate to, že šéfa krízového štábu a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) až tak nepočuť na tlačovkách a opatrenia vlády viac komunikuje Matovič?

To že niekto, kto má skúsenosti s riadením, je šéfom krízového štábu, je veľmi dobré rozhodnutie. To, že Matovič rozpráva viac ako šéf krízového štábu, vyplýva skôr z jeho povahy správania. Miluje kamery a nedokáže zavše odolať, aby na seba nestrhával celú pozornosť.

