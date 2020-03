Slovensko má 22 nových prípadov nákazy, dovedna ich je už 336

O výsledkoch testov zo štátnych laboratórií informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová, o nakazených podrobne informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Na Slovensku bolo k 30. 3. 2020 pozitívnych na koronavírus 336 osôb. Celkový počet negatívnych vzoriek bol 7 196.

Pozitívni pacienti za predchádzajúci deň: Muž (19) Malacky

Muž (24) Bratislava

Muž (26) Prievidza

Muž (26) Vranov nad Topľou

Muž (28) Trenčín

Muž (28) Vranov nad Topľou

Žena (33) Banská Bystrica

Žena (34) Bratislava

Muž (36) Senica

Žena (40) Bratislava

Muž (41) Bratislava

Muž (45) Ilava

Žena (47) Nové Zámky

Žena (49) Bratislava

Žena (53) Banská Bystrica

Žena (53) Trenčín

Muž (55) Trenčín

Muž (57) Bratislava

Muž (57) Nové Zámky

Muž (61) Trenčín

Žena (63) Topoľčany

Muž (73) Bratislava

Hlivák nemal prísť do kontaktu so žiadnym členom novej vlády

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák, ktorému spolu s jeho manželkou potvrdili pozitívne testy na ochorenie Covid-19, neprišiel do kontaktu so žiadnym členom novej vlády Igora Matoviča (OĽaNO). Naposledy sa Hlivák zúčastnil rokovania vlády 27. februára. Uviedol to tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Hlivák o svojej situácii už informoval mailom všetkých zamestnancov ÚVO, zostáva v karanténe a dodržiava pokyny príslušných úradov. „Osoby, ktoré prišli v období do 12. marca s predsedom do kontaktu a do dnešného dňa sa im prejavili nejaké príznaky predmetného ochorenia, je v záujme ich vlastného zdravia, aby sa išli otestovať,“ informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Predseda ÚVO informoval aj predsedu vlády Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) o tom, že bol pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus. Zvončeková podotkla, že Hlivák operatívne spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva SR.