Online: Počty mŕtvych na koronavírus v USA rýchlo rastú, je ich viac ako tritisíc

Na Slovensku bolo k 30. 3. 2020 pozitívnych na koronavírus 336 osôb. Celkový počet negatívnych vzoriek bol 7 196.

7:33 Vyše 200 zahraničných zdravotníkov z Rumunska a Bulharska priletelo v pondelok charterovými letmi do Rakúska. Ich úlohou je zabrániť vzniku nedostatku zdravotníckeho personálu v čase, keď krajina bojuje s pandémiou nového koronavírusu SARS-CoV-2. S odvolaním sa na miestne úrady v spolkovej krajine Dolné Rakúsko o tom informovala agentúra AFP. Zároveň pripomenula, že rakúske zdravotníctvo je závislé od zdravotníkov zo strednej východnej Európy.

6:44 V pevninskej Číne pribudlo za pondelok 48 prípadov nákazy, čo zvrátilo klesajúci trend posledných štyroch dní. Vyšší počet prípadov Peking pripisuje nákazám dovezeným zo zahraničia. Informovala o tom agentúra Reuters. Čínska zdravotné komisia oznámila, že v pondelok zaznamenala 48 nových prípadov, kým v nedeľu to bolo 31. Všetci nakazení podľa čínskych úradov do krajiny prišli zo zahraničia, v žiadnom z prípadov nešlo o lokálny prenos. Dohromady pevninská Čína v pondelok evidovala 771 prípadov nákazy dovezených zo zahraničia.

6:37 Rusko poslalo do Spojených štátov v rámci pomoci v boji s novým koronavírusom SARS-CoV-2 lietadlo so zdravotníckym zariadením. V pondelok to pred novinármi vyhlásil americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra TASS.

6:00 Počet obetí koronavírusu v Spojených štátoch v pondelok prekonal hranicu 3000, nakazených bolo viac ako 163 000. S od­volaním sa na svoje prepočty to napísala agentúra Reuters. Pondelok bolo doteraz v USA najsmrtelnejším dňom, ochoreniu podľahlo najmenej 540 ľudí, a celkový počet mŕtvych tak stúpol na 3017. Prezident Donald Trump na pondelkovom brífingu v Bielom dome uviedol, že viac ako milión Američanov podstúpilo test na koronavírus, čo je menej ako tri percentá celkovej populácie. Hoci USA v uplynulých dňoch zvýšili svoju kapacitu na testovanie, v pomere k veľkosti populácie stále testujú menej ako Taliansko či Južná Kórea. Hlavný expert vlády na infekčné ochorenie Anthony Fauci uviedol, že očakáva druhú vlnu koronavírusu na jeseň. Zároveň ale vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty na ňu budú už lepšie pripravené.