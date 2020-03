Študenti sú nahnevaní, vypratali ich bez ich vedomia

VIDEO: Študentov vypratali z izieb. Ale zabudli im to povedať.

Župa totiž dala vypratať internáty, ktoré majú slúžiť zdravotníckemu personálu, hasičom, policajtom, no v prípade nutnosti aj ako priestory pre povinnú karanténu.

„Dozvedela som sa to len cez kamarátku. Veci bez nášho vedomia a súhlasu začali baliť do vriec, a ak by sme sa to takto cez tretieho človeka nedozvedeli, ležali by vo vreciach nevieme ako dlho. Všetci chápeme a uvedomujeme si, aká situácia nastala, ale nemyslím si, že je správne nariadiť, aby cudzí ľudia hádzali osobné veci študentov do vriec na smeti a uložili ich v jednej miestnosti,“ rozhorčene reagovala Viktória Demčáková. Študenti s rodičmi prišli pred internát Antona Garbana na Werferovej ulici v Košiciach a v hlúčikoch čakali približne dve hodiny, kým sa dostali k vreciam.

Osobné veci študentov nahádzané do vriec na smeti uložené v jednej miestnosti. Autor: Robo Hakl, Pravda

Z druhej ruky

Prístup vedenia tohto internátu šokoval aj matku študentky Silviu Stankovú Demčákovú. „Žiadnu informáciu sme nedostali, ani žiaden harmonogram. Dostalo sa to von len náhodou. Veci vynášali pracovníci, občas aj arogantne, maximálne neúctivo. Po dlhej dobe prišla pred vchod pani riaditeľka, ktorá svojím vystupovaním a objasnením situácie bola maximálne drzá,“ uviedla Stanková Demčáková.

Viacerí študenti sú z postupu pracovníkov internátov šokovaní, ako sa vyjadrili, no požiadali, aby nebolo zverejnené ich priezvisko, pretože ešte v budúcnosti budú potrebovať ubytovanie na internáte.

Študentka Katarína nerozumie, prečo niektoré košické internáty o takejto situácii študentov informovali, iné nie. „Parkovisko pred internátom na Werferovej bolo plné, internát zavretý a pred ním vyše stovka ľudí, študentov a rodičov. Niektorým sa ešte doobeda podarilo dostať dnu a pobalili sa. No bolo to v čase, ke'd noční vychovávatelia a kuchárky balili veci z izieb do kufrov a vriec. Vzhľadom na fakt, že nevedeli, komu čo patrí, veci sa pomiešali. Vypáčili zámky na skriniach a balili aj cennosti. Neskôr z internátu vyšla aj riaditeľka, ktorá arogantne a veľmi nepríjemne nakričala na študentov aj rodičov a nechala uzavrieť internát,“ uviedla Katarína.

Škoda sa uhradí

Dôvodom vypratávania internátov bol pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku. Ten uložil povinnosť riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, ktorí disponujú ubytovacími priestormi, zabezpečiť ich vypratanie a dezinfekciu, aby sa mohli využívať vo verejnom záujme.

„Pokyn bol vydaný 23. marca s tým, že internáty mali byť pripravené do 27. marca. Aby nedochádzalo k stretávaniu veľkého množstva študentov, žiaci mali byť informovaní, aby si vyzdvihli veci na základe časového harmonogramu. Žiaci tiež mali podpísať protokol o prevzatí vecí. Osem z desiatich školských zariadení týmto pokynom a usmerneniam porozumelo, žiaľ, na dvoch došlo k manažérskemu zlyhaniu,“ povedala hovorkyňa župy Anna Terezková. Doplnila, že pre nedodržanie týchto pokynov vyvodí kraj voči konkrétnym zamestnancom aj riaditeľom zariadení pracovno-právne dôsledky.

„Kraj zriadil e-mail, na ktorý sa môžu obrátiť tí, ktorých veci boli poškodené, prípadne im neboli odovzdané všetky ich osobné veci. Každou sťažnosťou sa bude zaoberať,“ doplnila Terezková, podľa ktorej kraj vydal takýto pokyn, pretože ministerstvo vnútra vydalo pred dvoma týždňami príkaz na vykonanie úloh a opatrení zameraných na záchranu života, zdravia a majetku počas vyhlásenej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.

„V tomto príkaze určilo povinnosť samosprávnym krajom pripraviť zariadenia krajov pre umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény s termínom „ihneď“,“ dodala Terezková.

Horkú pachuť majú študenti z vyjadrenia župana, ktorý uviedol, že v prípade, ak boli ich osobné veci poškodené, treba mať o tom spísaný protokol tak, ako keď napríklad preberáte zakúpený tovar a zistíte, že je poškodený.

„Ako mu máme poslať protokol ako pri preberaní tovaru. Žiaden protokol nikto nemá, keďže veci sme si pred internátom skontrolovať nemohli a nikto pri odovzdávaní vecí ani nežiadal podpis o prebratí,“ konštatovala študentka Katarína.