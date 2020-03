Slovensko končí s repatriáciami, len z Británie chce domov 2500 ľudí

VIDEO: Čakanie na repatriantov. Chceme im aspoň zamávať, hovoria blízki.

Na bratislavskom letisku M. R. Štefánika v pondelok popoludní takmer súčasne pristáli dve lietadlá s repatriantmi z írskeho Dublinu a fínskych Helsínk. Domov ich priviezla letka ministerstva vnútra, dosiaľ repatriantov privážali súkromné spoločnosti. Z Dublinu prišlo 56 ľudí, štrnásti tam museli zostať. Írska strana im nedovolila nastúpiť do lietadla pre ich zdravotný stav. Z Helsínk priletelo 27 ľudí.

"Vážne uvažujeme o ukončení registrácie o repatriácie našich občanov a v istom horizonte musíme uvažovať, že repatriácie ukončíme,“ povedal Klus. Celkovo sa doteraz podľa neho registrovalo okolo tritisíc občanov a z toho je asi 2 500 z Veľkej Británie. "Predpokladáme, že tento počet narástol aj preto, že sa vo Veľkej Británii začína zhoršovať epidemiologická situácia, veď aj ich premiér Boris Johnson je nakazený,“ myslí si Klus.

Neskôr ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že od polnoci 2. apríla prestáva prijímať žiadosti o reaptriáciu. Potom pristúpi k ich ukončeniu. „Dôvody sú viaceré, okrem iného aj to, že v mnohých prípadoch občania SR na poslednú chvíľu nevyužijú možnosti organizovanej repatriácie, respektíve o ňu žiadajú len formálne, nakoľko ich obvyklý pobyt je v zahraničí,“ uviedlo ministerstvo podľa agentúry TASR. Existujú aj prípady, keď sa už repatriovaní občania vrátili naspäť do krajiny, odkiaľ na Slovensko pricestovali

VIDEO: Vážne uvažujeme o skončení repatriácií, hovorí štátny tajomník Klus.

Ministerstvo zahraničných vecí plánuje vyslať letku v spolupráci s Českou republikou napríklad aj do Indie. Podľa Klusa nie je záujem o prepravu z Mexika, prekvapuje ho to, lebo tam nie je momentálne dobrá bezpečnostná situácia. Pripomenul, že repatriantom môže prekážať obmedzenie množstva batožiny či nemožnosť cestovať so psom alebo mačkou.

V lietadle, ktoré dopravilo domov cestujúcich z Írska a Fínska, bola posádka vybavená respirátormi, stewardi boli oblečení v ochranných odevoch a po vystúpení pasažierov išiel stroj na dezinfekciu. Pri plote letiska stáli rodinní príslušníci cestujúcich, chceli im aspoň zamávať, pretože všetci repatrianti boli okamžite prevezení do povinnej karantény.