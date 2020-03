Fico už nemá ochranku, nechce byť pod kontrolou Matoviča

„Ja si neželám byť v žiadnom prípade pod kontrolou pána Matoviča,“ zdôraznil Fico s tým, že bolo nevyhnutné ukončiť spoluprácu s príslušným úradom. Ochrankárom, s ktorými počas uplynulých rokov spolupracoval, sa poďakoval za profesionalitu. Dodal, že do budúcna sa zariadi.

„To, čo bude ďalej, to je moja vec. Nehnevajte sa, to si ja zariadim sám,“ podotkol. Nekonkretizoval však, či si sám zariadi ochranku aj do budúcna a či mu ju bude platiť strana Smer.

Od utorka nie je Robertovi Ficovi poskytovaná ochrana Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. Informovala o tom Petra Friese z tlačového odboru kancelárie Ministerstva vnútra (MV) SR.

O zrušení ochranky pre Fica rozhodol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) na základe prehodnotenia potreby jej poskytovania. Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) to považuje za zabezpečenie spravodlivosti.

„Rozhodnutiu predchádzalo moje stretnutie s riaditeľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. O zrušení poskytovania ochrany Robertovi Ficovi som rozhodol v zmysle platnej legislatívy na základe odporúčania a návrhu riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ako aj na základe opätovného a dôkladného prehodnotenia potreby poskytovania tejto ochrany,“ priblížil minister vnútra.

2006 – 2020

Rezort vnútra informoval, že služby úradu boli Ficovi poskytované od nástupu do funkcie predsedu vlády SR v roku 2006 a skončili sa v pondelok (30. 3.) o 24.00 h.

Matovič v reakcii na zrušenie ochranky pre Fica uviedol, že na ňu neexistovali zákonné dôvody. Podľa jeho informácií ešte ako opozičného politika stála ochranka pre šéfa Smeru stovky tisíc eur. „Tým, že ju dnešnou polnocou stratil, sa iba zabezpečila spravodlivosť. Ja som rád,“ reagoval predseda vlády na utorkovej tlačovej konferencii.

Krok ministra vnútra oceňuje aj koaličná SaS. „Fico môže konečne zistiť, ako sa žije obyčajnému človeku, okolo ktorého nebehajú nonstop ochrankári. Dôvody pre to, aby ochranku mal, boli nanajvýš absurdné, pričom sme len prišli o státisíce eur zo štátneho rozpočtu,“ uviedla europoslankyňa za SaS a predsedníčka výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová.