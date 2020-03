Koaličná dohoda by mala byť podpísaná tento týždeň

Koaliční poslanci by mali koaličnú dohodu podpísať počas zasadnutia na schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá by mala byť tento týždeň. Povedal to predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO), ktorý avizoval jej podpísanie poslancami ešte minulý týždeň. Následne chce znenie koaličnej dohody zverejniť.