Matovič plánuje prieskum, ako vyriešiť pandémiu

Koronavírusová pandémia by na Slovensku mala vyvrcholiť 16. júla. V ten deň by podľa matematických modelov malo mať vyše 101-tisíc Slovákov potvrdených ochorenie COVID-19. Vyše sedemtisíc by malo byť hospitalizovaných a 1 030 pacientov by mohlo byť napojených na pľúcnu ventiláciu. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) by riešenie situácie mohlo vyplynúť z prieskumu verejnej mienky.

VIDEO: Rozhodne sa v hlasovaní o úplnom zastavení Slovenska, tzv.blackoute?

Model Inštitútu zdravotnej politiky ukazuje, že opatrenia, ktoré boli dosiaľ na Slovensku prijaté, zaberajú. Podľa šéfa inštitútu Martina Smatanu si krajina udržala dvojtýždňový náskok pred chorobou.

„Všetky opatrenia sa ukázali ako adresné a efektívne, čo nám pomohlo zastaviť náhodné komunitné šírenie vírusu. Opatrenia prijaté k 16. marcu vnímame ako kľúčové – zastavili náhodné rýchle šírenie vírusu na začiatku a opatrenia od 24. až 27. marca pomohli znížiť agresivitu vírusu,“ vysvetlil Smatana. Podľa neho sa takto podarilo vyhnúť scenárom priebehu pandémie v Taliansku, Španielsku či New Yorku.

Ide už o druhú štúdiu inštitútu, prvú predstavili 17. marca. Podľa vtedajšieho modelu mala choroba dosiahnuť vrchol 22. až 23. júna. „Nová štúdia počíta ako deň nula 29. marec. Ak teraz tvrdíme, že máme ešte 100 dní do vrcholu ochorenia, a aj predtým sme tvrdili, že máme 100 dní, tak v princípe sme na tom o dva týždne lepšie,“ vysvetlil pre Pravdu Smatana rozdiel medzi prvou a najnovšou predikciou.

Najnovší model zachytáva už aj nové opatrenia, ako je povinné nosenie rúšok, udržiavanie rozstupov medzi ľuďmi, vyhradený čas na nákupy pre seniorov. Ale aj zvýšený pohyb ľudí, ktorý súvisí s otvorením väčšieho počtu predajní.

1 030 pľúcnych ventilátorov

V najťažšom dni, teda 16. júla, budeme podľa prepočtov potrebovať 1 030 umelých pľúcnych ventilácií pre pacientov s najťažším priebehom ochorenia. „Keby sme nemali žiadne opatrenia, potrebovali by sme ich približne 6 000 na 55. deň od 30. marca. Ak by sme ponechali len opatrenia, ktoré sú účinné od 16. marca, potrebovali by sme ich 1 850 na stý deň,“ vysvetlil Smatana.

Na základe predikcie sa Slovensku vďaka opatreniam a disciplíne darí šírenie ochorenia COVID-19 držať pod kontrolou, no predlžuje sa obdobie, počas ktorého bude na Slovensku väčší počet ľudí nakazených vírusom. Podľa Inštitútu zdravotnej politiky pri pokračovaní opatrení by tento stav mohol trvať až do januára až februára budúceho roka. „Neklamme si, že v júli si dáme rúška dole a budeme žiť normálny život. Ak to pôjde podľa scenára predikcie, v rúškach budeme ešte takto o rok,“ reagoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Drastické riešenie?

Podľa Matoviča je na výber z niekoľkých možností. „Môžeme pokračovať ďalej alebo dať do cielenej karantény ľudí, ktorí sú ohrození, a ostatným umožniť žiť a pomôcť ekonomike,“ povedal.

Vidí však aj ďalšie riešenie. „Povieme si, že spravíme blackout Slovenska. Nebudeme sa s tým trápiť rok a pol, ale na tri týždne vypneme Slovensko úplne. Fungovať bude možno len 100– až 150-tisíc ľudí, ktorí budú zabezpečovať kľúčovú infraštruktúru, a vykynožíme vírus. A potom sa nadýchneme,“ povedal Matovič s tým, že takáto možnosť by mala vzniknúť na základe spoločenského konsenzu.

„Spolu sa musíme rozhodnúť, ktorou cestou sa vydáme,“ doplnil Matovič s tým, že uvažuje nad oslovením prieskumnej agentúry. „Objednajme si väčšiu vzorku respondentov, nie tisíc, ale päťtisíc ľudí, a spoločne sa rozhodnite, ktorou cestou pôjdeme. Tento luxus si môžeme dopriať,“ vyhlásil premiér.

VIDEO: Smatana: Prijaté opatrenia sa ukázali ako adresné a efektívne.

Kľúčové premenné koronavírusu

Pri predikcii sú najdôležitejšie dve premenné: hodnota alfa, čiže mobilita obyvateľov, a hodnota R0, ktorá vyjadruje agresivitu vírusu alebo jeho reprodukčnú silu.

„To, koľko ľudí nakazí každý pacient, je kľúčové – ak by bola premenná R1, tak každý pacient nakazí priemerne len jedného ďalšieho a mali by sme stály počet tisíc pacientov donekonečna. Ak by R bolo viac ako jeden, tak počet pacientov rýchlo rastie. Ak R bude menšie ako jeden, ochorenie pomaly zanikne, pretože priemerne sa viac ľudí vylieči, ako nakazí,“ povedal pre Pravdu analytik Ján Dudák.

„Čo sa týka premennej alfa, teda mobility, je to určitý parameter, ktorý tlmí rýchlosť šírenia infekcie. Hovorí o tom, že keď sa pacienti prestanú hýbať medzi obcami, prestanú cestovať, v tom prípade je kontaktov menej a je aj nižší potenciál na prenos nákazy. Vďaka tomu potom premenná R klesá. Čiže ak je nižšia mobilita, je nižší aj počet nových prípadov,“ dodal Dudák.