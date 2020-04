Približne 1800 ambulancií zostalo bez zmluvy s poisťovňou Dôvera

Približne 1800 ambulancií zostalo od stredy bez zmluvy so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Takmer polovica sú špecialisti. Uviedla to výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková s tým, že jej poistencom tak starostlivosť nebude hradená z verejného zdravotného poistenia.

„Považujeme za maximálne nezodpovedné, ak za súčasného krízového stavu niekto podpíše zmluvné podmienky platné pre neštandardné obdobie fungovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti bez akejkoľvek relevantnej analýzy,“ povedala Dolinková.

Video: Tlačová konferencia Zväzu ambulantných poskytovateľov.

ZAP žiada, aby financovanie ambulancií bolo na úrovni 100 percent priemerných mesačných platieb za rok 2019. Poisťovne podľa ZAP-u navrhujú platiť 70 až 75 percent paušálu. „Ambulancie z týchto peňazí neprežijú a budú zavreté,“ podotkol člen Správne rady ZAP Martin Gažo.

Požiadavka zväzu podľa Dolinkovej zodpovedá výdavkom zdravotných poisťovní len na úrovni 90 percent, ktoré pôvodne plánovali finančné prostriedky na zdravotnú starostlivosť na rok 2020.

„Akýkoľvek iný návrh financovania ambulantného sektora, ktorý by zodpovedal úhradám vo výške 100-percentných priemerných mesačných platieb za rok 2019 a smeroval by k tvorbe zisku, považujeme v aktuálnej mimoriadnej situácii za neprípustný,“ poznamenala Dolinková.

Rovnaké požiadavky boli predložené aj Union zdravotnej poisťovni a ZAP čaká na jej stanovisko. ZAP sa nedohodla ani so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Dolinková poznamenala, že aj v tomto prípade sú podmienky neakceptovateľné. Od stredy platia vo VšZP rovnaké podmienky ako platili do 31. marca. Plynie totiž dvojmesačné dohodovacie konanie zmluvných a cenových podmienok, priblížila Dolinková.

Súkromní lekári chcú garanciu

Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR a Zdravita by boli spokojné, keby im zdravotné poisťovne vedeli garantovať paušálnu platbu pre ambulantný sektor vo výške 75 percent priemernej mesačnej úhrady roku 2019. Potvrdili to pre TASR.

Ak štát nepomôže ambulantnému sektoru, ambulancie sa podľa asociácie začnú v dôsledku súčasnej situácie zatvárať. Garantovanú podporu žiadajú pre všetky ambulancie aj Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, pracoviská tzv. SVALZ, malé laboratóriá či pracoviská jednodňovej chirurgie.

„Všetci majú ťažkú situáciu, zamestnanci, zamestnávatelia, živnostníci. Vieme o tom, vnímame to a chceme byť solidárni. Preto nežiadame garantovať stopercentnú priemernú mesačnú úhradu roku 2019,“ zdôraznila ASL SR a Zdravita s dôvetkom, že sú nútení žiadať paušál, keďže pracujú v inom režime.

Pripomínajú však, že sú tu stále pre pacientov. Poukázali na to, že kontakt s pacientom sa presunul do telefonickej a elektronickej komunikácie. „Je to tak v záujme pacientov. V záujme toho, aby sme zabránili komunitnému šíreniu ochorenia COVID 19. Pretože v ambulantnom sektore je vysoký pohyb ľudí,“ komentovala asociácia s tým, že poukázala na to, že počet návštev ambulancií bol podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v minulom roku 55,3-krát vyšší ako počet hospitalizácií.

Pripomenuli tiež, že vysoké percento ambulantných lekárov je v dôchodkovom veku. „Ak ambulantnému sektoru nepomôžeme, lekári odídu do dôchodku, ambulancie zaniknú. A je reálne riziko, že ambulancie zatvoria aj mladší lekári. Nemôžeme predsa dopustiť, že po skončení tejto ťažkej situácie zostane len torzo ambulantného sektora,“ uzatvorili zástupcovia ASL SR a Zdravity.