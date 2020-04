Politológ Marušiak: Vírus sa neriadi želaniami

Ako hodnotíte doterajšie kroky premiéra Matoviča?

Jeho prvé kroky v pozícii premiéra sú poznačené improvizáciami. Čiastočne sa to dá pochopiť, vyhral voľby v inom čase a stal sa premiérom takisto v inom čase. Nemohol očakávať, že prevezme krajinu v podmienkach globálnej pandémie, keď prakticky celá ekonomika stojí. Na druhej strane, za časť svojich krokov určite zodpovednosť nesie. Ide o gestá, ktoré sú orientované predovšetkým na efekt alebo na vyrovnávanie si účtov s politickými protivníkmi. Je zrejmé, že na funkciu premiéra nebol pripravený, vystupoval doteraz ako líder protestnej strany, resp. politický klaun a teraz sa stal premiérom v situácii, ktorú by mu asi ani najhorší oponenti nezávideli. Tým je poznačená aj jeho ekonomická politika, kde sa zrejme spolieha príliš na vicepremiéra pre ekonomické otázky, a menej sa inšpiruje ostatnými členskými štátmi Európskej únie.

Avizoval, že by prijímanie opatrení na potlačenie pandémie založil na prieskumoch verejnej mienky. Je tento prístup správny?

Vírus sa prieskumami verejnej mienky neriadi. Zodpovednosť za riadenie štátu, osobitne v takýchto ťažkých časoch, leží na pleciach vlády, a nie je správne sa jej vzdávať odvolaním sa na prieskumy verejnej mienky. Neviem, ako si takýto prieskum predstavuje. Situácia si, samozrejme, vyžaduje primárne odborné riešenia. Preto by mal premiér komunikovať aj so zástupcami zdravotníkov a vedeckej komunity. Druhá vec je, že opatrenia, ktoré by chcel presadiť, by sa mali opierať o širší spoločenský súhlas – teda, samozrejme, v časoch, keď sú ohrozené životy možno aj tisícok občanov, by základný postup mala vláda prediskutovať aj s opozíciou, so sociálnymi partnermi (nielen s predstaviteľmi najvýznamnejších podnikateľov), s cirkvami a podobne. Len vtedy môžu byť opatrenia úspešné a môžu zabrániť katastrofe. Treba povedať, že zatiaľ občania prijaté opatrenia, čo sa týka obmedzenia vychádzania a dochádzky do zamestnania, resp. do škôl, akceptujú, čo však nemusí byť pravdou, ak by sa to predlžovalo. Je nutné rozmýšľať aj o sociálnych dôsledkoch, napríklad v podobe prepúšťania z dôvodov prestojov vo výrobe a v predaji, ale napr. aj ošetrovania členov rodiny, keďže mnohí zamestnaní rodičia musia zostať doma s maloletými deťmi.

A blackout, alebo vypnutie krajiny na tri týždne?

Asi by bolo vhodné vysvetliť, ako si premiér predstavuje „vypnutie“ krajiny a aké dôsledky by to mohlo mať. Ak by to mohlo pomôcť pri zvládnutí pandémie, je to v poriadku, lenže nemožno zabudnúť, že je nutné zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva. Popri koronavíruse sa nevypínajú ďalšie chronické ani akútne ochorenia.

Na verejnosť prenikla mapa, ktorá ukazuje, kde žijú pacienti, u ktorých je potvrdený koronavírus. Matovič sa proti jej preniknutiu na verejnosť neohradil. Je správne, aby verejnosť vedela, ktorí ľudia sú nakazení?

Správne je, aby sa zabránilo šíreniu nákazy. Stigmatizácia nakazených by však mohla vyvolať v spoločnosti katastrofálnu atmosféru.