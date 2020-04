Výnimočný stav by bol protiústavný, tvrdí expert

Premiér Igor Matovič čoraz častejšie hovorí o „vypnutí Slovenska“, tzv. blackoute. Stav, kedy by sa minimalizoval pohyb osôb, by mal podľa neho rýchlo pomôcť v boji proti pandémií koronavírusu. Šéf kabinetu upresnil, že by išlo o výnimočný stav, v ktorom by sa dodržiavala vojenská disciplína a zásobovanie krajiny by prešlo do rúk armády. Ústavný právnik Vincent Bujňák z UK v Bratislave to kritizuje a hovorí o porušení ústavného zákona. Vypočujte si argumenty experta v mimoriadnom podcaste Počúvajte pravdu.