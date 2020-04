Andor Šándor: Výnimočný stav by bol masaker

„V situácii, keď je asi štyristo nakazených a žiadne obete, je to celkom zbytočné. Ľudia potrebujú nádej a nie strašenie katastrofickými scenármi. Legitimita vlády sa odvíja od zákonov, ale vo výnimočnom stave bude trvať iba tak dlho, kým to budú ľudia znášať. Slovensko je navyše zvyknuté ísť do ulíc a vyjadriť svoju nespokojnosť. Je to hra s ohňom a nezodpovedné hazardovanie s ľudskom trpezlivosťou. Pán Matovič sa na mňa môže hnevať, koľko chce, ale takéto excesívne vyjadrenia môžu mať aj číslo diagnózy,“ zhodnotil Šándor.

Zaviesť výnimočný stav nie je problém, podľa Šándora treba myslieť aj na jeho udržateľnosť a dôsledky. „Rozkázať ľuďom zostať doma nie je ťažké, ale premiér si musí tiež uvedomiť, že keď ľudia pocítia nedostatok zásob, pôjdu do ulíc a vezmú si to, čo im chýba. Ak si premiér myslí, že takýmto masakrom môže mať o niekoľko týždňov zdravé Slovensko, môže sa, naopak, stať, že bude plné ľudských tragédií. Pán premiér by mal domýšľať, kto by mal v takomto stave zabezpečiť fungovanie takého stavu, veď to nikdy nikto nevyskúšal,“ myslí si analytik.

Polícia je už dnes vyťažená, armáda zas na takúto situáciu nebola vôbec pripravená. „Ozbrojené sily boli v posledných rokoch zanedbávané a podfinancované, čo spôsobilo aj prílišné spoliehanie sa na NATO. V Českej republike sme chceli, aby armáda obkľúčila dom seniorov a nezvládli to. Slovenská armáda je ešte menšia, preto by si mal premiér dávať pozor, či vôbec takéto sily a prostriedky má. Keby sme len uvažovali o uzatvorení Bratislavy, veď to by bola armáda ledva schopná urobiť. Zaujímalo by ma, ako by bolo vôbec zaistené už iba zásobovanie obyvateľstva. Som si takmer istý, že Slovensko na niečo také nemá sily a prostriedky,“ dodal Šándor.