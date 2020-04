Poslanci zvolili Dostála za predsedu ľudskoprávneho výboru

Voľbou predsedov výborov plénum ukončilo druhý rokovací deň štvrtej schôdze NR SR.

Dostál sa svojej funkcie plánuje vzdať po zvolení podpredsedov výboru. Na post šéfa ľudskoprávneho výboru opätovne kandidoval aj Ľuboš Blaha (Smer-SD), ktorý nezískal potrebný počet hlasov.

Na funkciu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti VOS kandidoval opätovne Marian Kotleba (ĽSNS) a o funkciu sa uchádzal aj Juraj Gyimesi (OĽaNO). Ani jedného do funkcie poslanci nezvolili. Voľba sa bude opakovať. Kotlebu a Blahu plénum zvolilo za členov výborov.

S kandidatúrou Kotlebu a Blahu za šéfov uvedených výborov mali problém koaliční poslanci. Po opakovaných neúspešných voľbách sa rozhodli kandidovať koaliční poslanci Dostál a Gyimesi, ktorí tak chceli tieto výbory sfunkčniť a následne sa svojich postov vzdať.

Vzhľadom na to, že do programu štvrtej schôdze parlamentu pribudli dva vládne návrhy zákonov, bude rokovanie pokračovať aj v piatok (3. 4.). Poslanci sa zídu o 9.30 h, rozhodovať majú o návrhu zákona o sociálnom poistení a návrhu o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva. Prerokovať ich majú v skrátenom legislatívnom konaní.