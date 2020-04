Lučanský: Nemáme limit na stíhanie politikov

VIDEO: Policajný prezident Lučanský: Ľudia sa udávajú aj zo škodoradosti.

V rozhovore vysvetľuje, prečo rozpustil vyšetrovací tím Kuciak, či bude viac obvinených politikov a hodnotí aj svoje pôsobenie na čele polície. Približuje tiež, ako sa vyrovnáva s nedôverou predsedov vládnych strán, ktorí avizovali o jeho výmenu, a o stretnutiach s novým ministrom vnútra.

Ako funguje polícia v čase koronavírusu? V čom sa zmenila práca policajtov, ktoré povinnosti musia odložiť a ktoré, naopak, pribudli?

Pri súčasnom probléme s pandémiou zabezpečujeme mnoho úloh, ktoré sme predtým nerobili. Aj v oblastiach, o ktorých sme si mysleli, že už ich ani robiť nebudeme, najmä vo vzťahu s uzatváraním a kontrolou hraníc pri osobnej aj nákladnej doprave. Musíme tiež zabezpečovať kontroly ľudí v karanténe, repatriácie, ale aj pravidelnú dezinfekciu mnohých priestorov. Je to kopa vecí, ktoré musíme robiť za pochodu so silami a s prostriedkami, ktoré máme. Navyše sme veľa ľudí museli postaviť bokom, aby sme mali zabezpečené záložné tímy. Len v New Yorku je nakazených asi 400 policajtov. Kým je veľa ľudí doma v karanténe, pozatvárali im prevádzky, podniky či fabriky, policajti musia chodiť do roboty a pracovať.

Nemusí sa človek báť nahlásiť polícii nejaký trestný čin?

Môžem vám garantovať, že v tomto smere sa nezmenilo nič. Ak niekto zavolá na 158, hliadka tam príde ako za normálnych okolností. Akurát musíme prispôsobiť svoju činnosť tejto dobe. Keď idú policajti na obhliadku miesta činu alebo riešia iné problémy, musia mať ochranné prostriedky podľa prostredia, do ktorého idú. Môžu to byť len rúška, ale môžu to byť aj celkové ochranné prostriedky ako obleky, rukavice, respirátory a masky. To niekedy policajtov spomaľuje, ale chránia tak aj seba, aj ostatných. Napríklad pri predvádzaní podozrivých sa prijalo usmernenie, že sa na to využíva jedno vozidlo, ktoré sa potom dezinfikuje. Samozrejme, niektoré veci sme obmedzili. Pri vyšetrovaní je to najmä vstup do ústavov polície. Jedno z prvých opatrení bolo, že sme prestali riešiť dopravnú situáciu v blokovom konaní na mieste a využívame inštitút objektívnej zodpovednosti, aby príslušníci neprichádzali do kontaktu s peniazmi.

V čom sa v týchto dňoch zmenila aj vaša práca?

Teraz je to viac manažérske. Pri repatriácii sme museli veľa komunikovať so zahraničnými kolegami či s našimi policajnými pridelencami. Je to však viac vecí, ktoré si vyžadujú prijímanie rôznych opatrení, aj vo vzťahu k iným krajinám. Treba vždy rozhodnúť, aké sily a prostriedky sa na to pridelia, aká logistika, aké technické zabezpečenie a podobne. To sa ťažko plánuje dopredu, preto sa sťahujú ľudia z niektorých útvarov, pričom však treba zabezpečiť, aby plnili aj svoje bežné úlohy. Všetkým treba navyše plynulo zabezpečovať potrebné ochranné pomôcky, aby nebolo v karanténe viac policajtov ako obyčajných ľudí, ktorí denne môžu prichádzať do styku s infikovanými.

Ako zmenila súčasná situácia štatistiku kriminality a jej štruktúru?

Keď veľa ľudí sedí doma, určite môžeme čakať pokles vlámaní. Prejavilo sa to aj v dopravnej nehodovosti, keďže na uliciach nie je veľa áut. Očakávame však, že sa môže zvýšiť miera domáceho násilia, keďže taký dlhý pobyt doma môže spolu s ďalšími faktormi spôsobiť ponorkovú chorobu. Pri stave nápadu vecí a objasnenia kriminality môžem s určitosťou povedať, že koronavírus bude mať významný vplyv na štruktúru kriminality. Bilancovať však budeme môcť, až keď sa to skončí. Aj utorňajší výbuch bankomatu v Bratislave ukazuje, že niektoré skupiny túto situáciu využívajú na obohatenie.

Bola polícia dostatočne technicky a materiálne pripravená na pandémiu alebo len tak ako celý štát?

Je to presne také ako v celom štáte. Dejú sa veci, s ktorými sa nepočítalo. Momentálne sa však podarilo zabezpečiť väčšinu ochranných prostriedkov. Je na nás, aby sme ich vedeli rozumne využiť a neplytvali nimi a boli sme pripravení aj na prípadné zhoršenie situácie.

Ste pripravení aj na horšie scenáre vývoja pandémie?

Pripravujeme sa aj na to, čo nás ešte môže čakať. Možno budeme musieť zatvárať nejaké komunity, obce, osady či celé kraje. Dostali sme k dispozícii aj armádu, ale tú začínajú využívať aj zdravotníci a vidíme, že čoskoro môže byť aj armáda úzkoprofilovým tovarom. Snažili sme sa dopredu pripraviť, ale uvidíme, čo všetko bude treba.

Polícia je podľa tabuliek stále v podstave. Niektorí policajti sa sťažujú na obmedzovanie výberu dovoleniek, nie sú už unavení?

<An> Na Policajný zbor je dnes veľký nápor a niektorí už začínajú mať dosť. Súvisí to aj s početnými podstavmi. Pandémiou sú najviac postihnutí ľudia z Bratislavského a Trnavského kraja, kde máme najväčší podstav. Tí, ktorí mohli, prešli na prácu z domu. Ľudia, ktorí sú v priamom výkone služby, však tiež majú deti a berú si OČR. Uprednostňuje sa napríklad, aby si ľudia radšej vyčerpali starú dovolenku. Je na nadriadenom, aby to dokázal zvládnuť tak, aby sme vedeli plynulo reagovať. Nie každému môžeme vyhovieť, ale snažíme sa vyjsť v ústrety. Každý deň mám k dispozícii prehľady aj štatistiku stavu policajtov v službe. Je veľa vecí, ktoré musíme riešiť za pochodu, a to sa odzrkadľuje aj na ľuďoch.

Dostávate hlásenia na susedov pre porušovanie karantény či nariadení vlády?

Policajti vykonávajú takmer všetky previerky ľudí v karanténe. Keď dostaneme hlásenie od úradu verejného zdravotníctva, že je niekto pozitívne testovaný, policajti prídu a začnú takúto osobu vyťažovať. Pýtajú sa, kde tento človek bol, s kým sa stretol a posúvajú tieto informácie potom ďalej. Upozornia tiež človeka, čo a ako má ďalej robiť a ako sa správať. Podnetov na nedodržanie karantény dostávame od občanov každý deň mnoho. Sme tu na to, aby sme ich preverili, a to aj robíme. Ak sú to miernejšie porušenia, upozorníme ich, ale sú aj vážnejšie priestupky, ktoré spracúvame a odstupujeme úradu verejného zdravotníctva. Niektoré dokonca môžeme riešiť aj v trestnom konaní. Dostávam o tom každý deň dokonca podrobné hlásenia. Niektorí ľudia si nedajú povedať a nestačí im iba napomenutie, budeme musieť pristúpiť aj k sankciám, aby to niektorí pochopili. Aj vládou schválené udeľovanie blokových pokút vo výške 1 000 eur nám pomôže aj v disciplinova­nosti. Začíname sa však stretávať aj s nahlasovaním porušenia karantény zo škodoradosti, keď policajti zistia, že to tak nie je. Verím však tomu, že neskôr sa aj k týmto prípadom vrátime a budeme sa aj dodatočne snažiť porátať s ľuďmi, ktorí takto Policajný zbor zneužili.

Posledné mesiace sa zdá, akoby sa polícia rozhýbala aj pri stíhaní dovtedy zdanlivo nedotknuteľných ľudí, ako sú politici, prokurátori či sudcovia. Čím si to vysvetľujete?

Myslím si, že policajti viac pridali v práci. Sú to aj výsledky reorganizácie, ktorá prebehla, ale už aj predtým rozbehnutých procesov. Treba veriť policajtom, sú to poväčšine slušní a čestní ľudia a toto všetko sú výsledky ich roboty. Nerobia sa dnes žiadne rozdiely, či ide o politikov, sudcov, alebo obyčajných ľudí.

Bude viac trestne stíhaných politikov?

Nemáme stanovený limit, koľko politikov má byť stíhaných. Ak budeme mať informácie a dôkazy, nebudeme mať žiadny problém stíhať aj politikov.

Je pravda, že sa vás po nástupe do funkcie vtedajší prezident Andrej Kiska opýtal, či ste jeho človek?

Nie, určite nie.

Kiska vyhlásil, že sami policajti mu hovorili, že ho boli nútení stíhať pre jeho daňové podvody. Boli aj na vás vyvíjané nejaké takéto tlaky?

Na mňa nebol vyvíjaný žiadny tlak. Vylučujem to, je to nezmysel. Nevylučujem ale, že niekedy to mohlo byť dezinterpretované. Aj vyšetrovateľ má svojho nadriadeného, ktorý mu organizuje prácu. Po vstupnej kontrole spisu nadriadeným nasleduje jeho pridelenie vyšetrovateľovi, pravidelné priebežné kontroly a výstupná kontrola. Keď šéf vidí, že vyšetrovateľ nepracuje, tak ho upozorní a pýta sa ho, prečo nevykonal niektoré úkony. Odtrhnúť vyšetrovateľa od nadriadeného je fantazmagória, ktorá nemôže fungovať. Ak aj nejaký policajt cítil tlak, mohol si ho len zamieňať s usmernením a klasickým riadením. Niekto, ak chce, môže takéto usmernenie vnímať ako tlak. Ale je tam vždy nakoniec dozorový prokurátor, ktorý trestné konanie vedie.

V súvislosti s trestnom činnosťou Mariana Kočnera prišlo o funkcie viacero sudcov, prokurátorov či advokátov. O policajtoch ale počuť menej, čo je s nimi?

Zadržaní a obvinení boli aj policajti, aj vo vzťahu k nezákonným lustráciám. Sú to rozbehnuté veci, ktoré sa riešia. Treba tomu dať čas a priestor. Rieši to Inšpekcia ministerstva vnútra, takže to je skôr otázka na ňu. Nemyslím si však, že by spali.

Mnoho významných trestných stíhaní súčasnosti vyplynulo z práce vyšetrovacieho tímu Kuciak. Stojíte za jeho rozpustením?

Vyšetrovateľ, ktorý ten tím viedol, už nemal žiadne veci na vyšetrovanie. Presunul podozrenia na iné trestné činy, ktoré z prípadu vraždy vyplynuli, na svojich kolegov. Ľudia z tímu Hmla, ktorí teraz robili akciu Búrka, boli tiež predtým v tíme Kuciak. Vyšetrovateľ, ktorý riešil Trnku, zas obvinil celú skupinu sudcov. Keďže to nemalo nič spoločné s vraždou, prípad korupcie sudcov či kauza Trnku sa oddelili. Všetky veci, ktoré riešil tím Kuciak, robia teraz tí istí ľudia, len boli preskupení. Ten tím vlastne funguje, len v inom zložení.

Kedy prejde polícia k očiste, ku ktorej sa už vydalo súdnictvo či prokuratúra?

Myslím si, že bez očisty v polícii by sa ťažko dosiahol začiatok očisty justície. Tá očista u nás však prebieha aj naďalej. Snažíme sa riešiť ľudí, ktorí tu nemajú čo robiť. Myslím si, že aj výsledky z poslednej doby, napríklad policajná akcia Búrka či Dobytkár, svedčia o tom, že Policajný zbor si svoju funkciu plní a funguje, ako som deklaroval, že sa budem snažiť odpolitizovať Policajný zbor a budem sa snažiť, aby policajti mali rozviazané ruky a mohli vyšetrovať čokoľvek. Treba sa pozrieť na výsledky, ktoré sú podľa mňa dôkazom, že na miestach sú ľudia, ktorí vedia, čo robia, a robia to poctivo.

Možno za takúto očistu považovať aj odchod vedenia okolo vášho predchodcu vo funkcii policajného prezidenta Tibora Gašpara?

Môžeme to nazvať očistou, ale ja by som skôr povedal, že som si vytiahol ľudí, ktorí majú moju dôveru, a výsledky sa dostavili. Vymenil som takmer celé vedenie NAKA, urobila sa reorganizácia z líniového na teritoriálne riadenie. Chcel som, aby boli ľudia zodpovední za svojej problematiky vo svojich regiónoch.

Ako hodnotíte reorganizáciu NAKA? Čo bolo jej cieľom?

Predtým som napríklad vo vzťahu k talianskemu podnikateľovi Antoninovi Vadalovi stále počúval, že na protidrogovom ho riešiť nemôžu, lebo on sa venuje dotáciám od Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Z protikorupčného som zas počúval, že je podozrivý z obchodovania s drogami a oni naňho nič nemajú. Pýtal som sa krajského riaditeľa a ten mi zas povedal, že robí sofistikovanú trestnú činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti NAKA. Musel som sa ich opýtať, či im neprekáža, že Vadala chodí na ferrari 200-kilometrovou rýchlosťou po dedine bez toho, aby ho za to niekto riešil. Nemôžeme si nahovárať, že organizovaný zločin nesúvisí s prevádzačstvom, pašovaním, drogami, korupciou a podobne. Všetko to spolu súvisí. Preto som chcel, aby mal každý vedúci funkcionár zodpovednosť za svoje teritórium a mohol si flexibilne preskupiť sily podľa toho, kde ich práve potrebuje. Teraz je regionálna zodpovednosť a ja sa už budem v jednotlivých krajoch funkcionárov iba pýtať, ako riešia svoje problémy. Zároveň som chcel takto odstrániť aj rivalitu, keď si napríklad ľudia z protidrogového robili na svojom a ďalší zas na svojom a iné ich nezaujímalo. Teraz sa musia viac dopĺňať, pretože organizovaný zločin je komplexný.

Neposilňuje takáto regionálna samospráva polície lokálne korupčné väzby?

Spravil som to tak preto, lebo viem, že to tak už aj v minulosti fungovalo, bolo to dobré a majú to tak vyriešené aj v zahraničí. Nejaké riziko, že si budú ututlávať svoje zlyhania, podľa mňa neprevyšuje flexibilitu rozhodovania. V prípade nejakých korupčných podozrení si zas viem zavolať zodpovedného funkcionára a riešiť to s ním. Myslím si, že časom aj kritici pochopia, že to bolo správne rozhodnutie, pretože už dnes je výkon našej práce diametrálne odlišný ako za predchádzajúceho vedenia polície.

Takže vy sám hodnotíte svoje doterajšie pôsobenie na čele polície ako úspešné?

Keď sa rozprávam s kolegami zo zahraničia a poviem im, že v objasnenosti vrážd dosahujeme 70 až 80 percent, keď im poviem, ako sa nám darí pri krádežiach áut, násilnej trestnej činnosti, lúpežných prepadnutia, tak len otvárajú oči. Nemám sa za čo hanbiť. Myslím si, že výsledky sú viditeľné už teraz.

Považujete zadržanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ktorého ste museli pustiť kvôli nedostatočnej spolupráci s dozorujúcim prokurátorom, za zlyhanie?

Vysvetľujem to stále dookola. Pánom trestného stíhania je prokurátor, ktorému sa zodpovedá procesne samostatný vyšetrovateľ. Nemyslím si, že to bolo enormné zlyhanie. Podľa mojich informácií vyšetrovateľ oznámil prokurátorovi, že sa na druhý deň chystá na zadržanie. Prokurátor mu povedal, že to berie na vedomie. Po zadržaní však prokurátor zmenil právny názor. Podľa mňa policajti spravili, čo mali, a zlyhala komunikácia. Prijal som preto opatrenie, aby takéto citlivé kauzy vyšetrovatelia komunikovali denne, a nielen písomne, ale aj ústne.

Už pred voľbami dnešní členovia vlády hovorili, že vás treba vymeniť. Cítite dôveru vlády, resp. ministra vnútra?

Stále hovorím, že k tejto stoličke nie som privarený ani si ju neuzurpujem. Každý je nahraditeľný.

Komunikovali ste už o tom s ministrom vnútra?

Stretli sme sa a môžem povedať, že som necítil nejakú nedôveru. Je len na ňom, ako moju činnosť vyhodnotí. Nie je to len o tom, že ma na túto pozíciu dosadili takí a takí a bol som nejako onálepkovaný. Za každého človeka by mali hovoriť činy a práca, to, aký je, nie to, čo o ňom niekto hovorí. Policajný zbor je obrovský kolos, ktorý treba riadiť. Rozprávali sme sa s ministrom celkovo o všetkom, čo sme robili, aké veci sa ešte riešia a aké plány ešte mám. Pri našom rozchode sme sa dohodli, že jeho aj moje stanovisko je také, že zatiaľ ostávam.

Čo by vás presvedčilo na odchod?

Nezamýšľal som sa na tým. Zákon je v platnosti a odvolaný som nebol. Tak ako keď som sa do výberu policajného prezidenta prihlasoval, bude to moje rozhodnutie, aj keď budem odchádzať.

Vedeli by ste si predstaviť, že po prípadnom odvolaní by ste sa ešte prihlásili do novej voľby?

Neviem. Ak by sa zmenil zákon a mal by som sa opakovane prihlásiť, musel by som cítiť aj nejakú podporu, od spoločnosti, kolegov aj od rodiny.

Aké máte ešte s políciou plány?

Chcel by som dotiahnuť ešte nejaké reorganizácie a materiálno-technické zabezpečenie. Chcel by som ešte dokončiť zabezpečenie služobných preukazov, aby sme mohli lustrovať bez podozrení na zneužívanie. Už sa nebude môcť nikto vyhovárať, že to nebol on. Je toho viac, ale záleží aj na tom, ako sa rozhodne minister.