Košickí vedci vyvinuli unikátnu umelú pľúcnu ventiláciu

Do konca júna by do nemocníc malo prísť tristo kusov unikátnych umelých pľúcnych ventilácií. Ich autormi sú vedci a lekári z Ústavu lekárskej fyziológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vývojári z Chirany Medical.

VIDEO: V Košiciach predstavili unikátnu umelú pľúcnu ventiláciu.

Výhodou metódy programovanej viacúrovňovej ventilácie PMLV je výkonnejšie okysličovanie ťažko poškodených pľúc vírusovými infekciami s premenlivým tlakom, objemom, prietokom a časom, ktorý zároveň chráni pľúca pred ich poškodením umelou pľúcnou ventiláciou.

„Klasická ventilácia používa dva tlaky. Horným tlakom fúkame plyn do pľúc, pri dolnom uniká z pľúc. Nová metóda pracuje s viacerými hladinami, ktoré vytvárajú ,chaotický' proces plnenia pľúc. Ak sú postihnuté, a to nielen vírusovou pneumóniou, dochádza k nehomogénnej výmene plynov a tie ,chaosy' zlepšujú plnenie a vyprázdňovanie poškodených pľúcnych mechúrikov,“ vysvetlil princíp metódy docent Pavol Török. Základom podľa odborníka je unikátny diagnosticky matematický model, ktorý je vstavaný v prístroji a oproti všetkým iným výrobcom dokáže robiť diagnostiku kontinuálne.

Základom je šetrným spôsobom dostať do zdravých i zápalom poškodených pľúcnych mechúrikov potrebné množstvo vzduchu, a tým zabezpečiť pacientovi dostatočný prísun kyslíka do krvi. Počítače ventilátora neustále merajú a analyzujú vlastnosti pľúc a podľa toho upravujú nastavenie ventilačných hodnôt.

„Ak pľúca ochorejú, dôjde k tomu, že k niektorým mechúrikom na rôznych miestach sa dostane zápal a stuhne ich stena. Ďalšie mechúriky sa upchajú alebo spľasnú a ďalšie zostanú zdravé. Keď fúkneme plyn do pľúc klasickou ventiláciou, do chorých sa nedostane a pri nádychu sa neotvoria. Do polochorých sa dostane iba časť a do zdravých dostaneme všetko. Ale do zdravých idú potom dve tretiny vzduchu a začne ich akoby trhať, tak aj z nich urobíme choré. Viachladinová ventilácia nejde do vysokých tlakov a objemov, ale rozprestrie plnenie vzduchu do chorých, čiastočne chorých aj zdravých mechúrikov a v nich neprekročí tlak a nepoškodí ich,“ opisuje fungovanie Török.

Práve špeciálny algoritmus je predmetom patentu a na celom svete je veľký záujem o kúpu licencie. Najnovšia generácia prístrojov už obsahuje v softvérovom vybavení dokonca umelú inteligenciu, ktorá vyhodnocuje parametre namiesto lekára a navrhuje nastaviť správny dýchací režim s výrazným obmedzením chýb spôsobených ľudským faktorom.