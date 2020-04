Rady a nervozita na hraniciach, Slováci na ceste domov

VIDEO: Príbehy z hraničnej čiary.

V kolóne smerom na Slovensko pri rakúskom Bergu vo štvrtok asi dvadsať osobných áut. Len nedávno ich bolo až vyše sto. „Ľudia sú disciplinovaní,“ pochvaľujú si policajti, ktorým asistujú aj vojaci. Pýtame sa na povinnú karanténu v štátnom zariadení, ktorá sa má vzťahovať aj na tých, ktorí sa domov vracajú individuálne. „Nie, neposielame všetkých do karantény. Iba tých, ktorí sa sami dobrovoľne prihlásia alebo tých, u ktorých vidíme, že majú príznaky,“ hovorí policajt s tým, že predovšetkým nepúšťajú na Slovensko cudzincov.

Na hraniciach je aj viacero peších. „Svokrovci mi doniesli potraviny, ktoré v Rakúsku nie sú a deti ich majú rady,“ vysvetľuje s úsmevom mladík, ktorý sa so svokrovcami stretol na hranici. „Je to dosť ťažké, nevidím svojich vnukov, predtým boli u mňa každý víkend,“ posťažovala sa svokra.

Na diaľničnom priechode Čunovo-Rajka kontrolujúci policajti hovoria, že premávka zhustla. „Ľudia sú nervózni, rozčuľujú sa, že ich kontrolujeme,“ komentuje policajt, ktorý najmä ručné zapisovanie údajov považuje za zdĺhavé. Autá v rade čakali približne pol hodiny. Miestnosť určená na zhromažďovanie ľudí, ktorí majú ísť do povinnej karantény, bola v čase našej návštevy prázdna.

Stretávame muža s kufrom, ktorý sa sťažuje, že musí ísť do karantény. Práve prišiel z Maďarska, kde pracuje na turnusy. „Bol som tam od 9. marca a teraz ma tu takto zadržali. Viem, že mi nič nie je. Chcel som sa dostať na bratislavskú autobusovú stanicu a potom domov k Lučencu,“ dodáva s tým, že by chcel ísť do domácej izolácie.

Na malom hraničnom priechode do rakúskej obce Kittsee je absolútny pokoj, auto z Rakúska prejde iba sporadicky a červený stan určený na zhromažďovanie ľudí do povinnej karantény je prázdny. Rovnako je to aj na starom priechode do maďarskej Rajky. S policajtmi ju strážia aj vojaci so služobnými psami. „Sem si chodia ľudia len odovzdávať veci či darčeky,“ skonštatoval jeden z vojakov.