Krízový štáb zatiaľ neprijal prísnejšie opatrenia počas Veľkej noci

VIDEO: Tlačová beseda premiéra Matoviča o rokovaní krízového štábu.

„Bojíme sa, aby sme nezapálili zápalku. Aby sme sa neposunuli v počte pozitívne testovaných následne po dvoch alebo troch týždňoch od veľkonočných sviatkov do takých úrovní, kde by sa nám to potom vymklo spod kontroly,“ konštatoval premiér.

Ako uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas, Slovenská republika je na tom po epidemiologickej stránke relatívne dobre v porovnaní s ostatnými krajinami sveta a Európy. Veľkonočné sviatky však podľa neho predstavujú riziko, kedy by sme mohli o relatívne dobrú situáciu, čo sa týka koronavírusu, prísť. Opatrenia, ktoré sa v pondelok pravdepodobne prijmú, musia byť podľa Mikasa zvážené z každej strany, aby sme epidemiologickú situáciu čo najdlhšie vydržali.

V konzíliu majú byť prítomní slovenskí infektológovia, epidemiológovia, detskí lekári či verejní zdravotníci. Nakoľko stále pokračuje rokovanie Ústredného krízového štábu, o prípadných iných záveroch by mal premiér informovať v sobotu.

Na Slovensku potvrdili za štvrtok 24 nových prípadov ochorenia Covid-19, negatívnych vzoriek bolo 1 430, celkovo bolo testovaných 1 454 ľudí. Informoval o tom v piatok premiér Igor Matovič (OĽANO).