Projekt neschválili UPJŠ pre porušenie podmienky, tvrdí ministerstvo

V reakcii na vyjadrenia Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ uviedlo ako sprostredkovateľský orgán Výskumnej agentúry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Univerzita tvrdí, že získané poznatky by našli okamžité uplatnenie pri liečbe pacientov v kritickom stave s ochorením COVID-19. Podľa Výskumnej agentúry muselo byť zloženie projektového konzorcia rovnaké ako v samotnej žiadosti o NFP. Univerzita označila zmenu za formálnu.

Rezort zároveň pripomenul, že grantové systémy financované z verejných zdrojov nie sú schopné pružne reagovať na náhle a neočakávané biomedicínske či epidemiologické výzvy. Dôvodom sú podľa neho procesy spojené s ich prípravou, predkladaním či schvaľovaním. Čo sa týka danej výzvy, podporené majú byť podľa ministerstva časovo náročné projekty komplexného charakteru, ktorých konečné výstupy a výsledky výskumno-vývojových aktivít možno očakávať v horizonte niekoľkých rokov. „Konkrétne v prípade tejto žiadosti to malo byť približne v polovici roka 2023, a teda výsledky výskumno-vývojových aktivít by, bohužiaľ, nebolo možné v súčasnosti získať a využiť,“ dodáva.

Garant projektu a prednosta Ústavu lekárskej fyziológie LF UPJŠ Viliam Donič tvrdí opak. „Robíme na tom ďalej. Výsledky sú k dispozícii okamžite, priebežne ich dávame do firiem, aby mohli prístroje vyrábať. Potrebné by bolo vyrobiť ešte trenažér a ďalšie zdokonalenia,“ uviedol pre TASR s tým, že vývoj trenažéra pre praktický nácvik intenzivistov v oblasti pľúcnej ventilácie by bol veľmi užitočný práve teraz.

Podľa Výskumnej agentúry podala univerzita voči zamietavému rozhodnutiu žiadosť o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, pričom ešte neuplynula desaťdňová lehota vzťahujúca sa na štandardné odvolacie konanie. Na základe nej bola rezortu zaslaná príslušná predkladacia správa. „MŠVVaŠ SR o nej rozhodne v zmysle procesných ustanovení zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. O predmetnom rozhodnutí bude žiadateľ (UPJŠ) dôsledne informovaný,“ uviedol rezort.

V prípade potreby urýchlene reagovať na súčasné výzvy súvisiace s nákazou spôsobenou novým koronavírusom prostredníctvom podpory výskumu je podľa neho jediným vhodným nástrojom verejného financovania priamy grant udelený príslušným výskumným inštitúciám okamžite, „a to napríklad formou priamej dotácie spôsobom, ako to robia v týchto dňoch aj mnohé iné krajiny.“