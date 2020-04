Online: USA odporúčajú rúška, New York má viac nakazených ako Čína

Postoj k rúškam menia Spojené štáty aj Svetová zdravotnícka organizácia. V USA je to dobrovoľné. Donald Trump vyhlásil, že on rúško nosiť nebude.

Na Slovensku bolo k 3. 4. 2020 pozitívnych na koronavírus 450 osôb. Celkový počet negatívnych vzoriek bol 11 292. Vo svete je nakazených viac ako milión ľudí.

6:27 Štát USA New York, ktorý má takmer 220 miliónov obyvateľov, je teraz jedným zo svetových ohnísk pandémie. Počet nakazených tam prekonal hranicu 100 000, čo je viac, než uvádzajú úrady v Číne, Nemecku, či vo Francúzsku.

5:50 V Číne v piatok pribudlo 19 nových potvrdených prípadov nákazy a štyri ďalšie úmrtia na chorobu COVID-19, ktorú vírus spôsobuje. Počet infikovaných je o 12 nižší, než bol vo štvrtok. S výnimkou jedného boli všetky nové prípady nákazy zistené u ľudí, ktorí sa do Číny vrátili z cudziny.

5:45 Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča Američanom, aby pomohli obmedziť šírenie koronavírusu používaním látkových rúšok. Oznámil to prezident USA Donald Trump. Zdôraznil ale, že takéto zakrývanie tváre nie je povinné, a upozornil, že on sám to robiť nemieni. Zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Michael Ryan sa v piatok vyslovil pre širšie používanie podomácky vyrábaných rúšok. Podľa koordinátora krízovej pomoci nie je zahaľovanie nosa a úst, ktoré má chrániť pred kašľom alebo kýchaním, zlý nápad. Ešte začiatkom týždňa bol pritom Ryan k rúškam skeptickejší a nedoporučoval ich, ak človek nie je nakazený. Oponenti na to ale reagovali, že mnohí ľudia nemôžu vedieť, či sú infikovaní.