Červený kríž sa tiež pustil do testovania

VIDEO: S testovaním pomáha aj Červený kríž.

Desiatky vzoriek berú ľuďom odborníci Slovenského Červeného kríža. Testovanie, ktoré preň vykonávajú na báze dobrovoľnosti zdravotnícki profesionáli, spustil na požiadanie bezpečnostnej rady kraja.

Novinku odštartoval Slovenský Červený kríž v spolupráci s mestom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorý tiež denne odoberá do dvesto vzoriek. Práve v blízkosti jeho budovy vyrástlo stanovište na odoberanie ďalších, ktoré potom putujú do jeho laboratória. „Vykonávame to vždy v utorok a vo štvrtok od deviatej do dvanástej. Denne sme schopní urobiť do štyridsať testov,“ hovorí Zuzana Stanová zo Slovenského Červeného kríža.

Vzorky berú na základe odporúčania obvodného lekára a po konzultácii s epidemiológom. Predovšetkým ide o pacientov, ktorým sa končí domáca karanténa. „Máme presné usmernenie, ktoré kategórie sa môžu prísť otestovať. Nie je to plošný skríning. Robíme to na základe zoznamu, ktorý nám každé ráno dodá regionálny úrad. Ten dáva ľuďom aj presný čas, kedy sa majú dostaviť,“ objasnila Stanová. Praktický karavan so sociálnym zariadením a s chladničkou na uchovávanie médií im umožňuje aj premiestňovanie sa v rámci celého kraja. „V prípade potreby môžeme robiť pred nemocnicami aj v nejakom inom meste. Vieme sa prispôsobiť,“ podotkla.

Chýbajú odberové médiá

Vzorky odoberajú dvaja zdravotnícki záchranári s vysokou školou v rámci svojho voľného času. Ide teda o dobrovoľníkov. Tých vraj majú viac, no väčšinou sú to študenti. „Na prácu s infekčným biologickým materiálom by som si takého dobrovoľníka nedovolila postaviť. Preto sú to profesionálni zdravotníci, ktorí dodržujú všetky epidemiologické nariadenia,“ vysvetlila Stanová.

Záchranár Lukáš Longauer opísal svoju prácu v mobilnom stredisku. „Tak ako všade, aj tu vykonávame stery z nosohltanu a nosných dutín. Predtým je vhodné, aby žiadateľ zakašľal do rúška. Snažíme sa to robiť na voľnom priestranstve, aby sme sa vyhli ohrozeniu ostatných,“ povedal. Vzorku potom označia potrebným údajmi a uložia do chladničky, kde pri štyroch stupňoch čaká na zavezenie do laboratória regionálneho úradu.

Hygienik Cyril Klement hovorí, že táto spolupráca pre nich znamená zvýšený počet testov. „Nie je to síce veľmi veľa, ale narastá to. Kapacitne sme limitovaní odberovými médiami, do ktorých sa dáva vzorka. Zatiaľ si ich vyrábame sami,“ poznamenal. Aby denne mohli testovať tisíc ľudí, potrebovali by sedem ďalších odborníkov na molekulárnu biológiu a muselo by sa pracovať nonstop v trojzmennej prevádzke. „Na to nie je nikto pripravený. Preto testovanie súkromných laboratórií len privítame, situáciu nám to uľahčí,“ doplnil Klement s tým, že od polovice marca stihlo ich laboratórium otestovať 1 575 vzoriek, z nich bolo 47 pozitívnych.

Nikoho nepošleme domov

Epidemiologička Mária Avdičová pripomenula, že v tejto súvislosti nepracujú len pre svoj región. Pokrývajú celý Banskobystrický a Žilinský kraj. „Snažíme sa, aby to personál zvládol a podľa toho pacientov objednávame,“ vysvetlila. Ľudí, ktorí sú v karanténe po príchode zo zahraničia alebo boli v kontakte s potvrdeným prípadom, sledujú štrnásť dní. „Potom pozývame tých, ktorí mali ľahšie klinické príznaky respiračného ochorenia, čiže počas izolácie mohli niečo prekonať,“ povedala Avdičová. Spontánne prichádzajúcich záujemcov o testovanie podľa nej v mobilnom stredisku neodmietnu. „Ak ich nebude viac ako štyridsať, určite ich nepošleme domov, no snažíme sa držať nášho zoznamu,“ dodala.

Iniciatíva ďalšieho testovania pod Urpínom vyšla aj zo strany mesta. Banskobystrický primátor Ján Nosko hovorí, že jeho frekvenciu treba zvýšiť. „Túto požiadavku v súčasnosti počúvame od obyvateľov celého Slovenska. Nachádzame sa v takom zvláštnom období, keď všetci chceme vedieť, či sme zdraví a pre svoje okolie nepredstavujeme nebezpečenstvo. Preto je táto aktivita na mieste a vítam ju,“ vraví Nosko s tým, že Slovenský Červený kríž takto dopĺňa personálne kapacity, ktoré v rámci takéhoto vyšetrovania na Slovensku nie sú. „V tejto chvíli je to dobré riešenie, ktoré dokáže upokojiť situáciu. Na druhej strane to nemá viesť k uspokojeniu, že sme niekde za vodou. Opatrenia musíme striktne dodržiavať aj naďalej, migrácia ľudí so sebou vždy prináša riziká,“ povedal.