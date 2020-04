Dravce nepoznajú voľno. Prvá škola na svete vyučuje sokoliarstvo

Natália Peničková (15) s Mariannou Maruniakovou (12) denne prichádzajú do areálu základnej školy v Štiavnických Baniach, v ktorej ako prví na svete začali vyučovať predmet sokoliarstvo.

VIDEO: Heďa vysedí malé orlíča pre Natáliu. Školáčka pipetou urobila insemináciu a orlica zniesla svoje prvé tohtoročné vajíčko.

Dievčatá sa starajú o pridelené orlice, ktoré pravidelne vážia, kŕmia a cvičia s nimi. Školáčky to robia s radosťou – aj počas karantény si tak vyvetrajú hlavy a príjemne zrelaxujú.

Unikátna škola, ktorá sa preslávila sokoliarstvom, má momentálne zhruba šesťdesiat dravcov. Chovajú tam tiež papagáje, kone, leguána, krokodíla a dve malé opice. O živé „pomôcky“ sa treba starať aj cez prázdniny a tie koronavírusové nie sú výnimkou.

„Počas týchto dní je o naše zvieratá dobre a zodpovedne postarané. Samozrejme, všetko s dodržaním prísnych hygienických zásad, v súlade so všeobecnými nariadeniami. Priestory sokoliarne pravidelne dezinfikujeme,“ povedal riaditeľ školy Pavol Michal. Vysvetlil, že žiaci majú pridelené, o ktorého tvora sa majú starať, pričom k nemu prichádzajú vždy s rúškom na tvári. „Vedia, že si musia pravidelne umývať a dezinfikovať ruky, čo opakujú po každom kŕmení aj lietaní s dravcami,“ objasnil s tým, že vo väčších skupinkách sa pri tom stretávať nemôžu. „Spolupracujú maximálne v trojici, ale prevažujú dvojice,“ poznamenal.

Partnerka orlice

Deviatačka Natália sa stará o orlicu Heďu, ktorá pred niekoľkými dňami zniesla svoje prvé tohtoročné vajíčko. Veľký podiel má na tom práve školáčka, ktorá samicu pravidelne kontroluje. K hniezdu vo voliére k sebe nikoho iného nepustí. „Keďže je na mňa zvyknutá, považuje ma za partnera. V sokoliarstve je to bežné. Od samca, orla stepného, sme odobrali biologický materiál a potom som jej pipetou urobila insemináciu,“ hovorí Natália, ktorá je na odborné postupy pripravovaná od siedmeho ročníka. Ak všetko pôjde, ako má, mláďa by sa malo vyliahnuť začiatkom mája.

Takýmto spôsobom sa vraj odchová viac ako deväťdesiat percent orlov. Šikovná deviatačka nevie, či by sa sokoliarstvom v budúcnosti uživila, no určite v tom chce pokračovať minimálne v rámci svojho voľného času. „Plánujem si urobiť sokoliarske skúšky. Možno sa mi tiež podarí kúpiť nejakého dravca, ktorého budem mať doma a chodievať s ním na lov,“ povedala.

Siedmačka Marianna chodieva do sokoliarne za mladou orlicou Zoe. „Denne ju vážim, kŕmim a pred budovou školy s ňou lietam. Tréning musí byť,“ hovorí s úsmevom. „Som rada, že voľný čas teraz nemusím tráviť len doma. Je to super spestrenie,“ podotkla. Natália s ňou súhlasí. „Je to príjemná povinnosť. Nemusíme stále sedieť niekde vnútri, skrátka môžeme byť aj vonku,“ doplnila.

Aj on-line, aj naživo

V areáli školy sme videli aj menšie deti. Tie majú väčšinou na starosti sovy, s ktorými sa prechádzajú, nosiac ich na jednej ruke, a potom ich trochu nechávajú polietať si. Všimli sme si, že naozaj nechodia popri sebe viac ako dvaja školáci. Práve naopak, viacerých sme stretli len po jednom.

„Hneď po kŕmení a výcviku idú deti domov. Dbáme, aby sa tu zbytočne nezdržiavali a nenatrafili na seba viacerí naraz,“ pripomína riaditeľ. Takto sa vraj žiaci priebežne striedajú a nevytvárajú veľké skupiny. Dokopy sa do týchto aktivít zapájajú zhruba dve desiatky detí od tretieho až po deviaty ročník. „Tá logistika tu už funguje automaticky, každý vie, čo má robiť. Keď náhodou niekto z nich nemôže prísť, zabezpečí za seba náhradu – ďalšieho spolužiaka,“ vysvetlil Michal.

Samozrejme, nie všetci sa podieľajú na starostlivosti o školské zvieratá, no povinnostiam v rámci on-line vyučovania sa nevyhne nikto. „Takéto vzdelávanie zabezpečujeme už druhý týždeň. Vhodnú aplikáciu na to sme našli aj vďaka nášmu angličtinárovi, ktorý k nám pred tromi rokmi prišiel z Austrálie. Priviedol ho k nám jeho záujem o sokoliarstvo a už tu zostal,“ spomenul riaditeľ lektora od protinožcov.

V Základnej škole Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach je sokoliarstvo povinným predmetom. Žiakov nevzdeláva len o prastarej forme lovu pomocou vycvičených dravcov, ale učí ich aj zodpovednosti, vzájomnému rešpektu, pokore, tolerancii a trpezlivosti. V škole sa venujú tiež témam klimatických zmien, reálneho vnímania prírodného prostredia a jeho ochrane. Vo veľkej miere je vyučovanie situované priamo v lesnom prostredí.