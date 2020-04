V osadách odoberá vzorky armáda

VIDEO: Testovanie v osadách, vzorky brali ľuďom, ktorí prišli zo zahraničia.

V piatok sa začalo s hromadným testovaním obyvateľov osád, vytypovaných je 33 lokalít. Začalo sa v Jarovniciach, cez víkend by odbery mali pokračovať v Kecerovciach, Trebišove a Markušovciach. Pokračovať sa zrejme bude aj v Smižanoch, Krompachoch, Nálepkove, Žehre, Fiľakove, Šumiaci, Bardejove, Zborove, Spišskom Štiavniku či Batizovciach.

V Jarovniciach bolo otestovaných 38 ľudí, ich zoznam pripravil starosta Florián Giňa. "Boli vo Veľkej Británii, Rakúsku, Nemecku a v Českej republike,“ vymenúva Giňa, ktorý zaviedol už dávnejšie prísne opatrenia. „Vjazdy do osady kontrolujú miestne občianske hliadky. Do našej osady nepustím nikoho z iných lokalít,“ doplnil Giňa. Ostatným starostom, kde budú testovať vojaci, odkázal, aby sa ničoho nebáli.

O plošnom testovaní práve v marginalizovaných rómskych komunitách rozhodol ústredný krízový štáb a potvrdil ho aj premiér Igor Matovič (OĽaNO). Ešte v stredu povedal, že cieľom je zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu koronavírusu v osadách, ktorých obyvatelia často nemajú pitnú vodu.

Odbery zabezpečujú príslušníci ozbrojených síl, pomáha aj polícia a mimovládne organizácie. Otestovanie vzoriek zabezpečia regionálne úrady verejného zdravotníctva v Košiciach, Banskej Bystrici a Trenčíne a úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.

„Zbierame vzorky, denne by sme ich mali zobrať v priemere päťdesiat,“ povedal Marek Demčák z vojenskej poľnej nemocnice ozbrojených síl. Poznamenal, že na východe Slovenska sú štyri takéto tímy. „V piatok sme boli v Jarovniciach, pracovať budeme podľa zoznamu. Robiť budeme aj cez víkend, aby sme otestovali všetky navrhnuté lokality do 9. apríla,“ doplnil Demčák.

Mnohí porušujú karanténu

V Jarovniciach žije podľa Atlasu rómskych komunít aktuálne 6 042 obyvateľov. Prevažná časť v osade, ktorú teraz strážia okrem členov miestnej občianskej poriadkovej služby aj hliadky polície. Napriek tomu, že samospráva zabezpečila pre ľudí rúška, mnohí porušujú nariadenie o ich povinnom nosení. Teplé počasie desiatky z nich vytiahlo von, na voľné priestranstvo.

Obyvateľ osady Peter Kaleja nepozná všetkých ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, no je presvedčený, že povinnú 14-dňovú karanténu neabsolvovali. „Poznám iba jedného, ktorý sa vrátil z Anglicka a zostal doma. Niektorí to ani starostovi nenahlásili,“ dodal s tým, že v osade nie je nikto chorý.

Podľa europoslanca a člen ústredného krízového štábu Petra Polláka (OĽaNO) sa nekontrolovane do osád vrátilo približne 1 500 ľudí zo zahraničia.

Ak bude pri testovaní v prostredí marginalizovaných rómskych komunít pozitívne testovaných viac ako desať percent osôb, do karantény by mala ísť celá osada. Aspoň tak to vyplýva z návrhu, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Konkrétne postupy v prípade jednotlivých lokalít určí príslušný regionálny hygienik.

Osada Háj je v karanténe

Obyvatelia rómskej osady Háj v Gelnici dodržiavajú karanténu v súvislosti s hrozbou nákazy novým koronavírusom. „Trvať bude do 8. apríla,“ uviedol primátor mesta Dušan Tomaško. Dodržiavanie monitoruje miestna občianska poriadková služba, mestská aj štátna polícia. Mesto pre obyvateľov osady, kde žije okolo 80 ľudí, zabezpečuje donášku jedla a pitnú vodu. Osada sa do karantény dostala 26. marca rozhodnutím krízového štábu. Domov sa vrátil muž z Anglicka, výsledky vzoriek ochorenie COVID-19 nepotvrdili.