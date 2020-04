Škola už do prázdnin asi nebude

Školy brány zrejme neotvoria do konca júna. Vo štvrtkovej mimoriadnej relácii súkromnej televízie to naznačil premiér Igor Matovič (OĽaNO).

„Deti zostanú doma do konca júna na sto percent,“ vyhlásil Matovič v Markíze. Čo to bude v praxi pre žiakov znamenať, povedať nevedel. „Zopakovať ročník by asi bolo silné kafé, ale to nechám na odborníkov,“ dodal v relácii.

Prázdniny nezrušia

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) avizoval, že urobí všetko pre to, aby sa školský rok ukončil riadne k 30. júnu.

„Zaoberáme sa všetkými možnosťami, ale o otvorení škôl v konečnom dôsledku rozhoduje úrad verejného zdravotníctva, ktorý prioritne zohľadňuje otázky verejného zdravia,“ pripomenul Gröhling. Nateraz platí, že školy sú uzavreté do odvolania a výučba prebieha na diaľku.

„Aktuálne nie je mojím plánom ani skrátiť prázdniny, ani dať opakovať ročník, keďže sedem mesiacov tohto školského roka bolo odučených klasickou formou a ostatné týždne sa učí dištančne,“ vysvetlil pre Pravdu Gröhling. V prípade, že sa na niektorých školách nestihne prebrať všetko učivo, rezort pripravuje v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom usmernenie, ako látku presunúť do ďalšieho ročníka.

VIDEO: Hlavný hygienik: Do Veľkej noci školy neotvoríme

Hygienik je opatrný

Hlavný hygienik Ján Mikas je v prognózach o otváraní škôl opatrný. Dôvodom je aj fakt, že vedci nevedia, ako sa bude vírus správať počas letných mesiacov. „Školy sú riziková vec a umožnenie vyučovania by bolo vážne uvoľnenie doteraz prijatých opatrení. Do Veľkej noci sa školy určite neotvoria, a po sviatkoch budeme zvažovať, aká bude situácia u nás a aká bude situácia v okolitých krajinách,“ vysvetlil Mikas.

Juraj Droba (SaS), predseda Bratislavského samsprávneho kraja, označil premiérové výroky za predčasné. „Nie som epidemiológ ani virológ, aby som predvídal, ako sa bude vyvíjať situácia s koronavírusom. Myslím si, že deti skôr ako v júni nepôjdu do školy,“ zhodnotil Droba v relácii Ide o Pravdu (relácia sa predtáčala, budete si ju môcť vypočuť v pondelok).

Považuje za dobrý krok, že sa pred mesiacom župy rozhodli zavrieť školy. „Vedeli sme, že keď ich zavrieme, spustíme domino efekt. Štát zareagoval dva – tri dni po nás a Slovensko sa zmenilo na konzervatívnu a opatrnú krajinu. Vďaka opatreniam sa pandémia šíri menej,“ dodal Droba s tým, že práve bratislavská župa zatvorila školy ako prvá.

Školy sa pripravujú na rôzne scenáre

Školy slová premiéra neprekvapili, samy sa snažia pripraviť na všetky možné scenáre. „Jednoducho, situácia sa vyvíja a ktokoľvek čokoľvek dnes povie, nemusí byť zajtra pravda,“ skonštatoval Jozef Škorupa z Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií. Všetko sa však podľa neho dá dobehnúť a vyriešiť. „To, čo považujeme za najdôležitejšie, je zvládnutie prijímacieho konania na stredné aj vysoké školy, to treba brať vážne,“ zdôraznil. Gymnáziá o forme prijímačiek aj maturít majú už predstavu, Škorupa ju zatiaľ konkretizovať nechcel. „Ak chceme spoluprácu s ministrom, s ním by sme sa mali rozprávať ako prvým. Máme modely a venujeme sa tomu,“ uistil Škorupa.

Rektori vysokých škôl predlžovať akademický rok nebudú a tvrdia, že ho dokončia na diaľku. Vedia zrealizovať všetky štátne záverečné skúšky aj pri mimoriadnych opatreniach. „Už dnes sa na vysokých školách realizuje výučba dištančnou formou, boli zrušené verejné podujatia a prijímacie konania sa uskutočňujú v zjednodušenej forme elektronicky,“ vysvetlil prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil.

VŠ budú skúšať na diaľku

Univerzita Komenského v Bratislave pre krízovú situáciu predĺžila výučbovú časť semestra až do konca mája. „Skúškové obdobie sa skončí 4. júla a obnoví sa v auguste. Skúšanie prebehne dištančnou formou. Odovzdanie záverečných prác bude v elektronickej forme. Štátne skúšky, ako aj obhajoby sa tiež budú konať dištančne,“ vymenovala Lenka Miller, hovorkyňa univerzity.

Vyjadrenia premiéra posilňujú predpoklad rektorov, že prezenčná výučba sa na vysokých školách v letnom semestri už neobnoví. „Pripravujeme sa na to, že všetky skúšky, aj štátnice a obhajoby záverečných prác budú na Slovenskej technickej univerzite realizované dištančnou formou. Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác sú zo zákona ústne skúšky a v tejto forme aj budú realizované – ak to bude nutné – prostredníctvom on-line mítingov. V prípade dizertačných skúšok, teda pri uchádzaní sa o titul PhD., je akurát potrebné vyriešiť problém tajného hlasovania členov komisie,“ spresnil hovorca bratislavskej technickej univerzity Fedor Blaščák.

Ak to bude možné a situácia sa zlepší, školy sa vrátia k prezenčnej výučbe a skúšaniu. „Ak však bude potrebné prispôsobiť priebeh štátnych skúšok, sme pripravení vytvoriť podmienky pre bezproblémovú realizáciu ukončenia štúdia dištančnou formou. Tá bude kľúčovou aj počas priebehu skúškového obdobia nekončiacich ročníkov,“ dodal Tomáš Zavatčan, hovorca Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Školy sú aktuálne zatvorené do odvolania a výučba sa uskutočňuje dištančnou formou. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia.