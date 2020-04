NÁZOR: Matovič dáva Slovákom na výber. Buď blackout, alebo blackout

Prvý test, čo si môže premiér dovoliť a čo premiérovi dovolia iní, bude túto nedeľu. Na krízovom štábe sa má rozhodnúť, či premiérovi prejde malý blackout (shutdown, lockdown, vypnutie), to znamená, či sa na Veľkú noc zavedú drakonické opatrenia, aby sa ľudia nerozutekali po Slovensku a zostali doma. Nakoniec, tieto opatrenia majú istú logiku. Ak sa niekedy zo Slovákov stávajú kočujúci nomádi, tak to býva práve na takéto veľké sviatky. A s kočujúcimi občanmi si môže zakočovať aj vírus.

Zo slov aj krokov premiéra však vyplýva, že on osobne sa už dávno rozhodol. Má len jeden variant.

Aby svojmu nápadu dodal váhu, premiér zmenil rétoriku. Kým donedávna to bola oslava vlastných rozhodnutí, ktoré na Slovensku držia koronavírus na uzde, teraz prešiel do fázy vízií, že na Slovensku môže zomrieť veľké množstvo ľudí.

„Tá cesta, ktorou dnes ideme, ak nič nezmeníme na našom správaní, zomrú nám stovky ľudí, možno tisícky ľudí na Slovensku. Ja si to na svedomie nechcem zobrať,“ tvrdil premiér v televízii Markíza. Keď neskôr karhal Richarda Sulíka, ktorý je proti vypnutiu Slovenska, už hovoril, že zomrú zbytočne tisícky ľudí, „lebo nepritvrdíme“. Jeho vízia apokalypsy postavila maličké Slovensko počtom mŕtvych na úroveň štátov, ktoré majú oveľa väčší počet obyvateľov a v úvode pandémie urobili oveľa menší počet obmedzujúcich krokov. Inými slovami – ako keby tie opatrenia, odriekanie a námaha, ktoré dnes na Slovensku vidíme, boli vlastne zbytočné.

Pri metóde cukor a bič musí po biči prísť cukor – tým je sladká predstava, že stačia tri týždne (alebo viac) a Slovensko bude ako predtým – bez vírusu, so šliapajúcou ekonomikou, pokojným ostrovčekom v rozbúrenom koronavírusovom mori. A nájde sa dosť ľudí, ktorí po týždňoch neistoty takejto predstave uveria, lebo po nej bytostne túžia.

Ľudia okolo premiéra hovoria, že vypnutie Slovenska je len jeden zo scenárov, ktorí sa posudzuje a že krízoví manažéri musia zohľadniť všetky varianty.

Netreba sa čudovať, že aj v tohtotýždňových TOP 10 videách dominuje koronavírus. Video, ktoré počtom zhliadnutí výrazne prekonalo všetky ostatné, bol rozhovor s profesorom Vladimírom Krčmérym s titulkom Pendleri sú časovaná bomba, musíme to zastaviť. Preto je aj našou dnešnou jasnou jednotkou.

2.

Ako si predstavuje vypnutie Slovenska Igor Matovič? Zavedením výnimočného stavu. „Vypnúť Slovensko, všetci dodržiavať, vojenská disciplína, vojenské zásobovanie, aby nikto nestrádal, aby každý mal dostatok stravy a základné životné potreby, všetky činnosti eliminovať.“ Ako by to vyzeralo potom? Tak, ako Slovensko vyzeralo predtým, než korona na Slovensko prišla… stále s prísnymi hygienickými štandardmi, ale všetko by fungovalo". Boli by sme ostrovček nádeje pre celú Európu, nádejá sa premiér.

3.

Od opozičného Smeru sa očakáva, že Igora Matoviča šetriť nebude a za plán vypnúť Slovensko ho taktiež poriadne sfúkol. Expremiér s expremiérom (Fico a Pellegrini) sa líšili hlavne slovníkom. Kým Fico si servítku pred ústa nedával („je to šialenstvo“), Pellegrini to povedal diplomatickejšie („nebezpečný sociálny experiment“) – zhodli sa však na odmietnutí toho, čo premiér nazýva blackout.

4.

Matovičov nápad nenadchol ani jeho koaličných partnerov (Ondrej Dostál, Jana Cigániková). Hlavný hygienik Ján Mikas bol opatrný vo vyjadreniach, ale podotkol, že doposiaľ nastavená cesta je zatiaľ správna.

5.

Zase sú vinní novinári. Nechápu ma, prekrúcajú moje slová, podsúvajú ľuďom nesprávne informácie. Igor Matovič je len niekoľko dní v premiérskej funkcii a už má ťažké srdce na médiá. Ešte stále chce dať 10 miliónov investigatívcom?

6.

Expremiér Pellegrini zatvoril hranice pre ľudí, ktorí nemajú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, premiér Matovič sa posťažoval, že nemal pustiť domov ani Slovákov bez toho, aby prešli povinnou karanténou v štátnych zariadeniach spojenou s testami na koronavírus a nielen dobrovoľnou domácou. Ani za jeho vládnutia sa však do zberných táborov nedostávali ľudia automaticky – ak išli individuálne, nie na štátne útraty, niektorí mohli hranice prejsť bez väčších problémov a ísť domov. Situácia sa líšila od prípadu k prípadu. Pozrite si príbehy z čiary. Všetko by sa malo zmeniť od pondelka – kto bude chcieť domov, tak musí najskôr absolvovať povinnú karanténu.

7.

Pandémia je aj o ekonomike, možno hlavne o ekonomike, lebo tá tiež rozhoduje o živote a smrti ľudí aj firiem. Pozrite si reláciu Ide o pravdu, kde minister financií Eduard Heger hovorí o opatreniach, ktoré vláda robí, aby slovenská ekonomika nezahynula. „Majme nádej, spolu to zvládneme,“ odkazuje minister financií národu.

8.

V boji s koronavírusom nezaháľajú ani slovenskí vedci a firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou zdravotníckych pomôcok. Chirana Medical dodá štátu pľúcne ventilátory, tie môžu zachrániť život pacientom, ktorých ničí koronavírus. Pozrite si unikátnu umelú pľúcnu ventiláciu.

9.

Koronavírus zatláča staré kauzy do úzadia, ale nezostávajú zabudnuté, pokračujú, aj keď už možno nie v centre pozornosti kamier. Takto priviezli Alenu Zsuzsovú na súd v Banskej Bystrici.

10.

Polícia pracuje v rovnakom režime ako doteraz, aj keď musí rešpektovať isté obmedzenia pre koronavírus – chrániť nielen ľudí, s ktorými prichádzajú do styku, ale aj seba. Polícia robia aj previerky ľudí, ktorí majú byť v karanténe. A ako to už býva, polícia má veľa hlásení, niekedy sa podľa policajného prezidenta Milana Lučanského ľudia udávajú aj zo zlomyseľnosti či škodoradosti.