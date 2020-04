Župan Droba: Treba zdravý rozum, nie prísne zákazy

VIDEO: Ide o Pravdu s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom.

Relácia bola nahrávaná počas minulého týždňa.

“Volám po zdravom rozume, nie som priateľom úplne prísnych zákazov a dúfam, že také strašidelné slová, ktoré zaznievali pred pár dňami, nebudú nijakým spôsobom aplikované,” povedal. Podľa neho je potrebné reštartovať slovenskú ekonomiku, od drobných živnostníkov, ktorí nemajú veľké finančné rezervy. Postupne by sa mohli otvárať rôzne prevádzky, keď sa dodržia bezpečnostné opatrenia. Aj ľudia podľa neho toho majú dosť: „Nebuďme takí prísni, lebo o rok budeme potrebovať veľa psychiatrov“.

“Ak by sme išli úplne zatvárať krajinu, tak niektoré malé kolieska (ekonomiky) sa ešte krútia, ale ak by sme ich zastavili, reštart by bol veľmi náročný a stál by miliardy," dodal.

Ako sa zachoval Bratislavský samosprávny kraj na začiatku pandémie? Ako je pripravená samospráva na vírus a v čom supluje štát? Ako sa prejaví súčasná kríza na rozpočte kraja? Pozrite si video.