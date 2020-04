Matovič má len týždeň na programové vyhlásenie vlády

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) má už len týždeň na predloženie programového vyhlásenia vlády (PVV). Urobiť tak má do budúceho pondelka (13. 4.). Zatiaľ sú známe len niektoré oblasti, ktoré by v ňom mali byť. Reflektovať by malo aj na dôsledky krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu.