Kušnírová: Marček mal dostať doživotie, vzal nám to najdrahšie

Zlatica Kušnírová: Som veľmi nahnevaná

Rozčúlenie neskrývala po vynesení rozsudku Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej archeologičky Martiny, ktorá by 3. apríla oslávila 30 rokov. „Som nahnevaná a absolútne nie som spokojná. Mal dostať doživotie, veď nám zobral to najdrahšie a najcennejšie, a to naše deti. Ide o tri vraždy, ktoré boli brutálne a všetky zaplatené,“ hnevala sa Kušnírová, podľa ktorej mal dostať doživotie.

„Možno to mnohí nepochopia, ale hovorím to z pozície matky. Som veľmi sklamaná. Už u Zoltána Andruskóa to bolo veľmi ťažko akceptovateľné, ale predsa len tento človek naozaj spolupracoval. V prípade Marčeka chránil najmä seba a rátal s tým, že sa mu zníži trest,“ rozhorčene povedala Kušnírová.

Konštatovala, že aj pri Andruskóvi by si priala 25 rokov. „Veľmi ale pomohol. A bol v tom aj inak zainteresovaný a mal aj menšiu účasť na tom čine. Ale aj tak s tým mám problém. V prípade Marčeka aj keby dostal 25 rokov, už má niečo odsedené, bude sa slušne správať a ešte sa dostane skôr na slobodu a naše deti sú v hrobe. Mal byť výstrahou, nie že ešte dostane úľavu. To je pre mňa ako matku neakceptovateľné. Zdôrazňujem, som veľmi rozčúlená,“ dodala Kušnírová.

Ján Kuciak st.: Verím, že spravodlivosť dobehne aj ďalších

Otec zavraždeného novinára tesne po vyhlásení rozsudku pre Pravdu povedal, že nevie zhodnotiť, či je 23 rokov dostatočným trestom. „Tým, že Marček vypovedal a priznal sa, asi by tam mala byť nejaká poľahčujúca okolnosť,“ hovorí Jozef Kuciak starší. „Skôr som však počítal, že dostane tých 25 rokov. Doživotie som nepredpokladal, keďže spolupracoval,“ pokračoval s tým, že s rozhodnutím sudkyne sa musia zmieriť.

Zároveň pripomenul, že Kušnírovej advokát Roman Kvasnica žiadal exemplárny trest – doživotie. „Aby sa niečo také už nikdy nezopakovalo,“ podotkol.

Dôležité však podľa Kuciaka je, že sa to uzavrelo a vrah bol odsúdený. Pevne verí, že sa to týmto neskončilo a spravodlivosť dobehne aj ďalších. „Hlavným vinníkom je ten, kto si dovolil tú vraždu objednať. V tom sa so mnou asi zhodne každý,“ poznamenal.

K Marčekovi vraj nepociťuje absolútne nič, len prázdno. „Na procese z úst psychológov a psychiatrov zaznelo, čo sme už vedeli – že je to typ človeka, ktorý chladnokrvne koná na základe rozkazu. Vnímam to tak, že v celej tej záležitosti slúžil ako stroj. Hnev prechovávam len voči tomu, kto to celé objednal,“ doplnil otec nebohého novinára.