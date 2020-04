Klientske centrá a oddelenia dokladov budú dva dni zatvorené

Úradné hodiny sú zrušené v súvislosti s rozhodnutím vlády o rozšírení núdzového stavu. Ako upozornilo ministerstvo, zakázaný je tiež vstup do priestorov daných pracovísk.

Zmeny sa týkajú aj pracovísk všetkých oddelení cudzineckej polície Policajného zboru. Od stredy až do utorka 14. apríla budú pre verejnosť zatvorené, doplnilo MV SR. Od 15. apríla bude prevádzka stránkových pracovísk jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ fungovať v obmedzenom režime tak ako doteraz – v pondelok a piatok od 08.00 do 13.00 h a v stredu od 12.00 do 17.00 h.