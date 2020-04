Vedci vyzývajú vedenie krajiny na lepšiu krízovú komunikáciu

„Čo najmenej dramatických vyhlásení, zvlášť, ak sa nezakladajú na premyslenom pláne a na odborných stanoviskách,“ odporúčajú vedci. Ako jeden z príkladov, kde sa dá komunikácia zlepšiť, uvádzajú informovanie o počtoch nových prípadov ochorenia. „Nemala by to byť politická informácia, prvoradú úlohu by mal hrať príslušný orgán, buď Úrad verejného zdravotníctva SR alebo ministerstvo zdravotníctva,“ uvádza sa v stanovisku.

Vyhlásenie zdôrazňuje, že krajina musí mať konkrétne plány na prekonávanie jednotlivých etáp krízy. Okrem iného apeluje na zabezpečenie zamestnanosti. Podčiarkuje aj nutnosť vytvoriť dlhodobé stratégie rozvoja krajiny. A to aj na obdobie hospodárskeho oživenia, ktoré by malo po krízovom utlmení prísť.

„Pripomíname, že predošlé hospodárske oživenia, či už išlo o rast vyvolaný očakávaním vstupu do Európskej únie alebo o rast po prekonaní finančnej krízy pred viac ako desiatimi rokmi, sme naplno nevyužili,“ upozorňujú vedci. Ako dodávajú, nepretavilo sa to ani do primeraného zlepšenia verejných služieb vrátane zdravotníctva a školstva alebo do výrazného naštartovania vedy či inovatívnejších foriem hospodárstva.