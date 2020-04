Vláda pomôže PPS Group, hromadné prepúšťanie zatiaľ nebude

„Po dnešnom rokovaní môžem ľudí na Podpoľaní upokojiť. Vieme garantovať, že v prípade naplnenia našich dohôd ľudia v závode o prácu neprídu,“ povedal po rokovaní novinárom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). „Presvedčili sme sa priamo na mieste, že dnes nie sme v situácii, že by všetci títo ľudia mali prísť o prácu,“ dodal.

Zároveň vyzval aj iných veľkých zamestnávateľov, aby v súčasnej situácii pri vzniku problémov vo firmách oslovili na rokovanie priamo zástupcov vlády.

„Záleží nám na tom, aby všetky firmy, ktoré kvôli koronavírusu zaznamenali úpadok, sa po jeho prekonaní mohli vrátiť do života,“ povedal minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Systém pomoci pre PPS Group nechcel ale bližšie konkretizovať, podľa neho sa aktuálne iba formuje.

Generálny riaditeľ firmy Michal Sýkora vyjadril presvedčenie, že závery rokovania sa premietnu aj do opatrení, ktoré sú nutné na to, aby firma prežila. Hromadné prepúšťanie, ktoré spoločnosť avizovala začiatkom týždňa, ale podľa neho je nutné na to, aby firma mohla rýchlo reagovať na akékoľvek situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. „Musíme byť pripravení na to, že naši zákazníci predĺžia odstávky svojich výrobných liniek. Potom k tomu prepúšťaniu skutočne môže dôjsť,“ dodal.

Podľa predsedu závodných odborov Stanislava Ľuptáka toto stretnutie prinieslo zamestnancom PPS Group určitú nádej, že ostanú v práci a to aj za cenu, že si budú musieť utiahnuť opasky. „Verím ale, že opatrenia, ktoré sú dnes na stole, pômôžu firme aj zamestnancom prekonať toto náročné obdobie,“ zdôraznil.