Prezidentka podpísala zmenu v zasadaní zastupiteľstiev počas krízy

Obecné i krajské zastupiteľstvá budú môcť zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie. Vo výnimočných prípadoch budú môcť zastupiteľstvá obcí hlasovať formou per rollam. Vyplýva to zo súboru noviel zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Zmeny v stredu podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

V prípade rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom videokonferencií či inými prostriedkami komunikačnej technológie bude musieť samospráva zverejniť zvukový alebo audiovizuálny záznam do 48 hodín, písomný prepis budú musieť obce zverejniť do piatich dní od ukončenia rokovania.

Vo výnimočných prípadoch pre vážne dôvody bude môcť obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie aj spôsobom per rollam, a to buď korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe, alebo e-mailom. Má ísť o prípady, keď nebude môcť rokovať zastupiteľstvo štandardne ani cez videokonferenciu.

Nová legislatíva tiež obmedzuje prípady, v ktorých hlasovanie per rollam nie je možné použiť. Pri hlasovaní per rollam sa má okrem iného predĺžiť lehota na zverejnenie návrhov uznesení na päť dní pred hlasovaním, legislatíva tiež spresňuje ďalšie konkrétne pravidlá pri tomto spôsobe hlasovania, chce tak umožniť napríklad aj verejnosti doručiť svoje pripomienky. Počas krízovej situácie nemajú podľa novej legislatívy plynúť ani lehoty týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra.

Policajti a hasiči budú mať nárok na platené voľno počas krízy

Policajti, hasiči a záchranári budú mať nárok na služobné platené voľno v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu podpísala zákon o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra (MV) SR v súvislosti s ochorením COVID-19 so zmenami. Zákonom sa obmedzia i prijímanie žiadostí o občianske preukazy, cestovné pasy a ďalšie lehoty.

Niektoré pokuty na úrovni civilnej ochrany sa počas krízovej situácie zvýšia až do 1000 eur. Uložiť ich môžu aj obecní či mestskí policajti. Týka sa to priestupkov spáchaných neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb.

Obmedzí sa aj prijímanie žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, napríklad pri neplatných či nesprávnych údajoch. Občianske preukazy, ktorých platnosť sa skončí počas krízovej situácie, budú platiť na určitú dobu aj po jej skončení. Obmedzí sa tiež prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu. Platí to i pre zastupiteľské úrady SR v zahraničí. Predĺži sa aj platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti a vodičských preukazov.

Opatrenia reagujú aj na pobyt cudzincov na Slovensku. Končiaca sa platnosť prechodných, trvalých alebo tolerovaných pobytov sa predĺži. Rovnako lehoty pri vybavovaní udelenia alebo obnovenia pobytu cudzincov. Odloží sa aj výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení.

Obmedzí sa aj prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej a technickej služby, platnosť licencií sa predĺži. Predĺženie platnosti a úprava časových lehôt sa v určitých prípadoch budú týkať aj zbrojných preukazov. Počas krízovej situácie sa nebude uplatňovať ani podmienka, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov.

Zavedenia zálohovania sa posunie na rok 2023

Zavedenie zálohového systému jednorazových obalov sa posunie. Upravia sa tiež lehoty pri onaniach pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu podpísala zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zavedenie zálohovania jednorazových obalov sa posunie na rok 2023. Zmenu navrhol envirorezort s tým, že zabezpečenie riadneho procesu výberu správcu je časovo náročné. V súvislosti so zamedzením šíreniu koronavírusu sa pozastaví aj plynutie lehôt, počas ktorých sa majú dotknuté subjekty vyjadriť v konaniach pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Verejné úkony budú realizované až po zrušení mimoriadnej situácie.

V konaniach, v ktorých sa vyžaduje prerokovanie alebo konzultácie alebo ich žiada účastník, sa vykonajú písomne v listinnej alebo elektronickej podobe. Príslušný orgán upovedomí účastníkov konania o lehote, kedy možno podať pripomienky.

Obec celú dokumentáciu zverejní na úradnej tabuli a na svojom webe. Nahliadnuť do nej bude možné, len ak obec nemôže zverejniť celý jej rozsah. Obec informuje, kde a kedy do nej možno nahliadnuť. Zároveň bude všetka dokumentácia zverejnená v informačnom systéme posudzovania vplyvov na životné prostredie.Zmeny sa dotknú aj ďalších lehôt v oblasti životného prostredia. Žiadatelia budú môcť požiadať o podporu z Environmentálneho fondu do 15. decembra 2020. Posunie sa aj termín zverejňovania špecifikácií na webe fondu do 31. augusta 2020.

Záverečné správy s výpočtom množstiev podzemných vôd a geotermálnej energie budú ministerstvu odovzdané do 30. júna 2021. Povolenia na odber podzemných vôd budú tiež zosúladené so zákonom do 31. decembra 2021. Rovnako sa pozastavia termíny v súvislosti so zisťovaním rozsahu nezákonne umiestneného odpadu. Povodňové škody a súhrnné správy o priebehu povodní sa budú vyhodnocovať a zasielať po zrušení mimoriadnej situácie. Pozastaví sa aj plynutie lehôt, v ktorých je okresný súd povinný uskutočniť verejné zasadnutie na prerokovanie návrhu.