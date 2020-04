Psychológ: Slovákom by stačilo vážnejšie upozornenie, sú disciplinovaní

Ako dlho vydržia Slováci dodržiavať všetky opatrenia a nariadenia?

Sú dve kategórie ľudí. Jedna je tá, ktorá sa s tým stotožňuje a berie to všetko ako opatrenia, ktoré nám majú dopomôcť, aby sa koronavírus nešíril. Aj sa ukazuje, že doterajšie opatrenia boli také, že sa spomalil nárast pozitívne testovaných ľudí. No a druhou skupinou sú takí, ktorí si myslia, že je to prehnané a nie je to potrebné do takej miery, ako sa to robí. Ide najmä o rôznych obchodníkov, podnikateľov a ľudí, ktorí žijú z malých príjmov. Nevieme však, kde je tá hranica, na koho by sa mali opatrenia vzťahovať a kam by až mali siahať. Dokedy to ľudia vydržia, je ťažká otázka, nemáme totiž s podobnými situáciami skúsenosti. Ľudia majú svoj zabehnutý štýl, nie sú zvyknutí byť tak dlho spolu – môže to viesť až ku konfliktom.

Bolo obmedzenie pohybu správne komunikované? Majú ľudia dostatok správnych informácií?

Možno zo začiatku toho celého boli šokujúce informácie, ako napríklad o blackoute, a nebolo to dostatočne pripravené. Potom sa prísun informácií stal kultivovanejším a podloženým odbornými stanoviskami. Už aj vytvorenie krízového štábu má veľkú váhu, keďže sú tam ľudia, ktorí sa vyznajú, ktorí premiérovi radia a dá sa im veriť. V porovnaní so začiatkom sa komunikácia premiéra mení k lepšiemu. Naznačila mu to aj pani prezidentka – povedala to veľmi kultivovane a šetrne. Vážne rozhodnutia treba vyriecť, až keď je to skutočne opodstatnené a je to niečím zdôvodniteľné.

Ako budú vplývať vojaci na uliciach na ľudí?

Môže to byť určité upozornenia, že to myslia vážne. Výnimky, ktoré sú však umožnené, poskytujú dosť široké mantinely. Nemyslím si, že tie kontroly budú nejakého prehnane striktného charakteru. Človek môže totiž povedať všeličo, čo zapadá do rámca toho, čo je dovolené. Dáva to však nariadeniu určitú vážnosť. Veľa ľudí je s tým stotožnených. Myslím si však, že všetky opatrenia sú dobre mienené. Aký to bude mať dosah a efekt, uvidíme až postupom času, keď sa to bude dodatočne vyhodnocovať.

Vláda chváli Slovákov, že sú zodpovední – a zrazu nariadi striktné opatrenie. Môže sa to ľudí dotknúť?

Možno by stačilo len odporúčanie. Aj čo sa týka rúšok, väčšina ich nosila, ešte keď to nebolo dané zákonom. Ľudia sa jednoducho s tým stotožnili a nosia ich. Je možné, že kvôli sviatkom bolo možno dobré to nejako striktnejšie zadefinovať. Počas takýchto sviatkov však ľudia ťažko odolávajú túžbe navštíviť svojich rodičov a príbuzných. Určite sa nájdu aj takí, ktorí sa možno urazia, že im vláda nedôveruje a pristúpila k takémuto striktnému opatreniu. Nuž, ale účel svätí prostriedky.