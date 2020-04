ONLINE: Trump chce obnoviť ekonomiku s rachotom, ešte si dlho počká

Na celom svete sa nakazilo už takmer 1,5 milióna ľudí. Chorobe Covid-19 podľahlo viac než 87-tisíc ľudí a takmer 330-tisíc sa vyliečilo. Najviac nakazených, cez 430-tisíc, hlásia zo Spojených štátov. Donald Trump chce americkú ekonomiku dostať do chodu s "veľkým rachotom", ale až keď začnú klesať počty úmrtí na koronavírus. Dianie sledujeme online.

6:24 Spojené štáty zaznamenali za 24 hodín doteraz najvyšší nárast počtu obetí ochorenia COVID-19 po tom, ako nákaze podľahlo 1 973 osôb. S odvolaním sa na najnovšie údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) so sídlom v Baltimore o tom v noci na štvrtok informovala agentúra AFP. Koronavírusu SARS-CoV-2 tak v USA podľahlo celkovo už 14 695 ľudí. Ako uviedla na svojich stránkach JHU, v USA bolo celkovo potvrdených už 431 838 prípadov COVID-19, pričom 23 865 ľudí sa z tohto potenciálne smrtiaceho ochorenia vyliečilo.

6:02 Guvernér provincie Aiči v strednom Japonsku informoval, že od piatku v tomto regióne, kde sídli napríklad automobilka Toyota Motor Corp, vyhlási núdzový stav kvôli šíreniu koronavírusu. Informujú o tom agentúry. Japonský premiér Šinzó Abe v utorok formálne zaviedol rovnaké opatrenia v Tokiu a ďalších šiestich častiach krajiny. Stav núdze sa v Aiči dotkne aj 2,2 milióna obyvateľov mesta Nagoja. Úrady ľudí vyzvú, aby dobrovoľne prestali vychádzať z domu. Netýka sa to nákupov jedla, návštev nemocníc a dochádzania do práce. Žiadne tresty za nedodržanie tejto výzvy nehrozia a obchodné aktivity sa zakázať nedajú. Úrady ale môžu vyvlastniť budovy a pôdu v súkromnom vlastníctve alebo môžu zabaviť zdravotnícke potreby a jedlo od firiem, ktoré ich odmietajú predať. V celom Japonsku je asi 4670 ľudí nakazených koronavírusom, 94 z nich zomrelo.

5:50 Americký prezident Donald Trump povedal, že by chcel ekonomiku vrátiť do chodu s „veľkým rachotom“, ale než sa to stane, bude musieť začať v USA ubúdať ľudí, ktorí umierajú na koronavírus. V Spojených štátoch si choroba covid-19 podľa údajov zverejňovaných Univerzitou Johnsa Hopkinsa vyžiadala približne 14 530 životov, čo je po Taliansku a Španielsku najviac na svete. Nakazilo sa viac ako 429 000 Američanov.

Trump nepovedal, kedy by chcel umožniť rozjazd ekonomiky, ale jeho hlavný ekonomický poradca Larry Kudlow v utorok uviedol, že je možné, že by sa tak mohlo stať za štyri až osem týždňov.

„Američania budú ďalej bojovať, až zvíťazí a zaistí žiarivú budúcnosť, akú si naši občania toľko zaslúžia, najmä potom, čo budú mať za sebou túto nočnú moru, túto odpornú beštiu,“ vyhlásil Trump v súvislosti s epidémiou choroby covid-19.