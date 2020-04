Zvedavosť vodičov bráni v kolónach sanitkám v prejazde

VIDEO: Matovič obvinil šéfa polície, že kolóny boli sabotáž.

Čakanie si podľa polície mnohí vodiči totiž krátia tým, že chcú vidieť, čo sa deje pred nimi, tlačia sa k stredovej čiare, jedno auto na druhé. Na sanitky v kolóne a chýbajúce záchranárske uličky upozorňovali aj ľudia na sociálnych sieťach.

„Uvedomte si však, že tlačením sa k stredovej čiare sa blokuje vytvorenie tzv. záchranárskej uličky, ktorá je nevyhnutná na prejazd záchranných zložiek. Apelujeme na vodičov, aby sa zoraďovali pri pravom okraji cesty a neblokovali zbytočne celú šírku jazdného pruhu. Ich zvedavosť situáciu iba zbytočne komplikuje a nič neurýchli,“ zdôraznila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Dodala, že na cesty v stredu vyrazili aj tí, na ktorých sa výnimka na prechádzanie cez okresy nevzťahuje. „Mnohí museli nastúpiť do práce, dostať sa do zdravotníckeho zariadenia či ísť na pohreb, a výnimka prejsť hranicou okresu im toto umožňuje. Sú však medzi nimi aj vodiči, ktorí do kategórie ,výnimka‘ nepatria, no napriek tomu sa vybrali na cesty. Na hraniciach okresov sa začali vytvárať kolóny vozidiel,“ vysvetlila Bárdyová.

Na dvojprúdovej ceste sú vodiči pri vytváraní záchranárskej uličky povinní ísť čo najviac na okraj, čo najďalej od stredu vozovky. „Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky,“ pripomenula Katarína Načiniaková, hovorkyňa Falck, poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

Výraznejšie problémy sanitky zatiaľ nezaznamenali. „Kolegovia, ktorí v stredu ráno absolvovali prevoz pacienta zo Žiliny do Banskej Bystrice, rovnako nezaznamenali žiadne komplikácie na tejto trase,“ opísala Načiniaková.

Záchranky zatiaľ aj podľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby prechádzajú plynulo. „Neboli hlásené problémy s prejazdom ambulancií z dôvodu kontrol na cestách,“ potvrdila hovorkyňa strediska Alena Krčová. Zo skúsenosti hlavne vo väčších mestách a v plnej premávke majú podľa záchranárov vodiči stále problém sa správnym spôsobom vyhnúť prichádzajúcej sanitke.

„Dôležité je, aby vodiči zachovali rozvahu a nerobili náhle úhybné manévre. Čo sa týka diaľničných úsekov, tam sú vodiči disciplinovanejší a v prípade kolón sa už vo väčšine prípadov správne uhýbajú smerom ku krajnici,“ zhodnotil Miroslav Boháč, riaditeľ Záchrannej služby Košíc.

