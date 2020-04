Koronavírus ovplyvňuje aj starostlivosť o deti, ktoré sú mimo rodiny

Každé CDR má podľa pokynov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) vypracovaný Krízový plán, obsahujúci kroky k zaisteniu bezpečnosti detí a svojich zamestnancov na základe odporúčaní hlavného hygienika. Centrum napríklad zabezpečí uzatvorenie areálu pre návštevy verejnosti, rodinných príslušníkov a blízke osoby. Deti žijúce v centre sa majú vyhýbať kontaktu s inými ľuďmi. „Nebudú chodiť na krátkodobé pobyty, napríklad víkendy, do rodín, na výlety a do priestorov, kde je veľa ľudí, teda do nákupných centier,“ vymenovala Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVaR.

Deti sa tiež nemôžu navštevovať medzi jednotlivými skupinami v CDR a nikto z centra sa nesmie zúčastňovať hromadných akcií s piatimi a viacerými ľudmi. Centrá majú vypracovať zoznam zamestnancov, ktorí budú v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie zabezpečovať chod skupín. Zamestnanci sa nestretávajú, ale komunikujú medzi sebou telefonicky, emailom, SMS správami alebo cez sociálne siete. Každé CDR má vytvoriť evidenčnú knihu na každej skupine, kde zaznamenáva každý deň zdravotný stav detí vrátane telesnej teploty, prípadného kašľa alebo ďalších príznakov ochorenia. Ak sa u niektorého dieťaťa v zariadení potvrdí nový koronavírus, nariadia mu izoláciu v karanténnej miestnosti v jednom z domov alebo bytov skupiny. Momentálne ústredie nemá na Slovensku potvrdený prípad nákazy dieťaťa v náhradnej starostlivosti.

Problematické je podľa Hrehovej zabezpečiť prednostné testovanie na koronavírus pre deti z terénu, ktoré majú byť umiestnené do CDR, detí v centrách a tiež zamestnancov centier. „Ak nastane zníženie počtu zamestnancov na polovicu z dôvodu práceneschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny, problém bude aj so zabezpečením starostlivosti o deti,“ doplnila.

Najmä zo začiatku, keď bol všeobecný nedostatok ochranných pomôcok, vynaliezaví zamestnanci CDR si podľa nej svojpomocne začali spolu s deťmi vyrábať rúška či mydlá. Potvrdzuje to aj predseda Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov a riaditeľ CDR v Liptovskom Hrádku Zdeno Michalides. „S vybavením je trochu problém, tak ľudia, ktorí mohli, si ušili rúška aj sami,“ hovorí. Momentálne už aj ÚPSVaR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečujú centrám textilné rúška, dezinfekčné prostriedky a respirátory. „Deťom pravidelne meriame teplotu, ráno a poobede dezinfikujeme,“ opisuje opatrenia Michalides.

Momentálne je podľa neho náročné pripravovať deťom program, keďže nemôžu nikam chodiť. Podľa riaditeľa Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Jozefa Mikloška to nie je jednoduché, najmä u detí s určitými mentálnymi problémami.

Spoločnosť Úsmev ako dar začala rozdávať vlhčené antibakteriálne utierky. „Začali sme pred našou budovou v Bratislave a rozdali sme viac ako 1500 vlhčených utierok. Prišli ľudia zo šiestich CDR, naše rodiny s deťmi, ale takisto ľudia zvonku,“ uviedli predstavitelia spoločnosti na sociálnej sieti. Ľudia sa zúčastňujú tiež zbierok potravín, kozmetiky a hygienických potrieb pre rodiny v kríze.