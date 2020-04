Môžu potraty či práva pre lesbičky a gayov vyvolať konflikt v koalícii?

Konzervatívni poslanci môžu slobodne predkladať návrhy na ochranu života a liberáli za to dostanú dedenie pre páry rovnakého pohlavia. Podľa politického analytika Jána Baránka ide síce o jediný možný kompromis, napriek tomu však upozorňuje, že má potenciál vyvolať konflikt.

Koaličná zmluva na štyroch stranách popisuje pravidlá spoločného vládnutia. Majú zabezpečiť koordináciu pri napĺňaní vládnych legislatívnych zámerov a potrebnú podporu pri ich schvaľovaní v Národnej rade. Zhrňuje tiež základné princípy, ktoré sa vládna koalícia zaväzuje dodržiavať, či rozdelenie rezortov a zodpovednosť za nominácie na ne.

Okrem iného sa členovia koaličnej rady sa dohodli, že všetky poslanecké návrhy a legislatívne materiály budú musieť pred predložením do parlamentu prejsť prerokovaním a schválením v koaličnej rade. Majú však aj jednu výnimku.

„V prípade zákonov týkajúcich sa zvýšenia ochrany života sa schválenie koaličnou radou nevyžaduje, no budú vopred predložené na prerokovanie v koaličnej rade,“ uvádza sa v zmluve. Matovič takéto riešenie už dopredu avizoval. Sľúbil, že pri veciach, na ktorých nie je spoločná dohoda, bude platiť takzvaná zelená karta.

Veci, ktoré rozdeľujú

Už počas rokovaní o zostavení vlády sa medzi najväčšími spormi spomínal postoj ku kultúrno-etickým otázkam. Kým poslanci obyčajných, medzi nimi aj viacero konzervatívnych politikov, upozorňovali, že budú vždy hlasovať podľa svojho svedomia, exprezident a líder Za ľudí Andrej Kiska opakovane žiadal, aby koalícia v hodnotových otázkach udržala status quo.

Kiska, resp. Veronika Remišová, ktorá exprezidenta v rokovaniach zastupovala, však na túto otázku v koaličnej zmluve rezignovali. „Napriek veciam, ktoré nás rozdeľuj, a rôznym pohľadom na svet, spájame sily a podávame si ruky, aby si po štyroch rokoch všetci poslanci a členovia vlády mohli povedať, že sme splnili, čo sme pred voľbami sľubovali,“ povedala Remišová.

Zdá sa, že opak bude pravdou a zmeny v citlivých kultúrno-etických otázkach pôjdu na obe strany. Ako prvý to naznačil predseda SaS Richard Sulík. „Som veľmi rád, že v koaličnej zmluve a čoskoro aj v programovom vyhlásení vlády sa snažíme o korektné vyváženie konzervatívnych a liberálnych hodnôt,“ naznačil Sulík, keď koaličnú zmluvu podpisovali aj poslanci vládnej koalície.

Podľa vedomia a svedomia?

Kým pri ochrane rodiny bude koalícia návrhy poslancov tolerovať, Sulík si svoje vyváženie konzervatívnych a liberálnych hodnôt poistil záväzkom koaličných lídrov. „Koaliční partneri sa zároveň zaväzujú, že zlepšia legislatívu v oblasti majetkových práv pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,“ píše sa v koaličnej zmluve.

Sulík povedal, že to považuje za dočasnú náhradu registrovaných partnerstiev. „Má ísť o problematiku dedenia párov žijúcich spolu v jednej domácnosti, bez ohľadu na pohlavie osôb, týka sa to teda párov rovnakého aj rôzneho pohlavia,“ vysvetlila Janka Cigániková (SaS).

„Okrem vzájomného dedenia pre páry rovnakého pohlavia je možné ísť aj smerom k vytváraniu bezpodielového spoluvlastníctva a ďalších vzájomných majetkových vzťahov. Tá veta môže mať rôzne výklady a bude záležať na výklade, na ktorom sa vládna koalícia dohodne,“ doplnil ju spolustraník Ondrej Dostál.

Dostál nepovažuje konzervatívne a liberálneho hodnoty v koaličnej zmluve za korektne vyvážené. „Kým poslancom, ktorí chcú predložiť zákony na ochranu života, je v podstate daná takmer voľná ruka, tak poslanci, ktorí by chceli navrhnúť registrované partnerstvá, túto možnosť mať nebudú. V tomto ohľade mala byť koaličná zmluva vyváženejšia. Buď povedať, že aj pri otázkach úpravy vzťahov párov rovnakého pohlavia môže každý postupovať podľa svojho vedomia a svedomia, alebo aj sa malo povedať, že aj pri otázkach ochrany života je potrebná dohoda koalície, inak ostane zachovaný status quo,“ myslí si Dostál.

Potenciál konfliktu

V prílohe koaličnej zmluvy sú zhrnuté aj programové ciele jednotlivých hnutí a strán vládnej koalície. Tie by sa mali o niekoľko dní podrobnejšie a v konkrétnejšej podobe objaviť v programovom vyhlásení vlády. Koalícia však v medzi svojimi cieľmi nespomína plány na ochranu života alebo rodiny. Uvádza len snahu o presadenie zmien súvisiacich s 11 otázkami z hlasovania na webovej stránke rozhodni.to, kde sa v tejto súvislosti spomína 200-eurový tehotenský príplatok pre pracujúce matky a študentky od štvrtého mesiaca tehotenstva.

Programové vyhlásenie vlády však zatiaľ vládne zoskupenie nepripravilo. Podľa zákona by malo byť predložené do Národnej rady a schválené do 30 dní od vymenovania vlády.

Politický analytik Ján Baránek považuje tento kompromis vládnej koalície za potenciál konfliktu. „Tak ako je to naformulované, je to asi jediný možný kompromis, aby spolu mohli vládnuť. Treba si ale uvedomiť, že sa nestretávame s požiadavkou nezosobášených heterosexuálnych párov, ktoré by mali právny problém týkajúci sa majetku. Je preto dôvod si myslieť, že je to krok k presadeniu registrovaných partnerstiev. Evidentne im ide o niečo viac. Nemusia síce hovoriť o náhrade registrovaných partnerstiev, ale časť koalície si to môže vyhodnotiť práve takto. A môžu byť z toho problémy. To, čo niekto môže považovať za kompromis, môžu iní poslanci považovať za otváranie sa registrovaným partnerstvám. Iným poslancom sa to zas môže máliť. Vidím tam preto stále potenciál konfliktu,“ zhodnotil Baránek.