Knižný sektor prichádza v dôsledku pandémie mesačne o takmer 4 milióny eur

Väčšina kníhkupectiev má nulové príjmy, preto nemôžu dlhodobo vydržať aktuálnu krízu, informuje ZVKS. Radi by preto privítali ich otvorenie, zatiaľ mimo obchodných centier, pri zabezpečení všetkých hygienických opatrení.

„Knihy sú sortiment, na ktorom nikdy neboli veľké zisky, čiže kníhkupci ani vydavatelia si nemali z čoho vytvoriť väčšie rezervy. Väčšinou dookola točia tržby z predchádzajúcich období. Ak tržby vypadnú a situácia bude trvať dlhšie, bez pomoci štátu príde nevyhnutný koniec,“ tvrdia členovia ZVKS.

Knižnému sektoru zvýšený záujem o nákup kníh cez internet, pravdepodobne, nepomôže. Predaj kníh cez internet tvoril približne 20 percent z celkových tržieb v knižnom sektore. Momentálne je mierny medziročný nárast, ktorý však nemôže nahradiť predaj cez kamenné kníhkupectvá. Tržby v e-shopoch sú približne z 30 percent tvorené tržbami v predvianočnom období.

„Navyše, knihy životne potrebujú živý kontakt so svojimi čitateľmi. Mnohé kníhkupectvá pôsobia vo svojom okolí aj ako strediská kultúry, organizujú besedy s autormi, čítačky, festivaly aj akcie, ktoré priamo nesúvisia s knihami, ale sú súčasťou kultúry,“ dodal Martin Gajdoš, člen ZVKS.

Rovnako ako iné sektory, aj kníhkupci či vydavatelia potrebujú podporu od štátu. Mnohé kníhkupectvá sa snažia hľadať spôsoby, ako predať knihy aj pri dodržaní mimoriadnych opatrení či už vlastnou roznáškou, alebo vlastnými e-shopmi. Snažia sa zároveň udržať kontakt so svojimi zákazníkmi, okolo mnohých je vytvorená silná komunita, ktorá bude v budúcnosti dôležitá.

Dôležité budú taktiež opatrenia, ktoré vláda pripraví teraz, no aj tie po skončení krízy. Vydavatelia väčšinou odsúvajú tituly, ktoré mali nachystané na toto obdobie, šetria náklady a snažia sa pripraviť kvalitnú ponuku na obdobie po kríze.

Z pohľadu predstavenstva ZVKS je pomoc ministerstva kultúry spolu s ostatnými rezortmi, najmä ministerstvami financií a hospodárstva, kľúčová. Okrem všeobecných opatrení, ktoré štát prijal pre zamestnávateľov, zamestnancov a živnostníkov, je príležitosť, aby sa vyriešili záležitosti, ktoré sú pre knižný sektor špecifické.

Knihy sú súčasťou kultúrneho dedičstva a všetky subjekty, ktoré sa zúčastňujú na procese ich vzniku, sú súčasťou kultúrnej sféry, čo ich odlišuje od podnikateľských subjektov.

Kníhkupectvám a vydavateľom by zároveň pomohlo preradenie e-kníh, audiokníh, máp či knižného merkantilu do nižšej sadzby DPH tak, ako to je v mnohých krajinách Európskej únie (EÚ). Tlačené knihy by napríklad mohli byť zaťažené nulovou sadzbou DPH. Ide o opatrenie, ktoré si nevyžaduje priame investície zo strany štátu a predstavovalo by priamu podporu vydavateľov. Zmenu v systéme si tiež vyžaduje zákon o Literárnom fonde, do ktorého autori odvádzajú dve percentá zo svojich honorárov a príjmy autorov sú tak zaťažené vyššou daňou.