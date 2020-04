Online: V USA za jediný deň zomrelo viac ako dvetisíc ľudí

5:45 Spojené štáty sa stali prvou krajinou na svete, kde za jediný deň zomrelo na nákazu koronavírusom vyše 2000 ľudí. Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa v krajine za 24 hodín pribudlo 2108 úmrtí na chorobu covid-19. Celkový počet obetí v krajine je 18 693, nakazených je viac ako 500 000, dodala univerzita. Za posledných 24 hodín pribudlo 35 000 prípadov nákazy. Spojené štáty sú podľa počtu nakazených najhoršie zasiahnutou krajinou na svete. Najviac postihnutou oblasťou je štát New York. Podľa bilancia americkej CNN New York eviduje 174 481 nakazených a 7884 úmrtí. V druhej najviac zasiahnutej oblasti – New Jersey – je potom 54 588 infiko­vaných. Jediným americkým štátom, ktorý zatiaľ nezaznamenal žiadne úmrtia v súvislosti s nákazou, je Wyoming.