Termokamera, ktorá chráni zdravie všetkých

Osvedčilo sa to najmä pri vstupoch do nemocníc, letísk, metra, železničných a autobusových staníc, úradov, veľkých priemyselných podnikov i firiem, ktoré chcú chrániť zamestnancov. Merať teplotu ručným bezdotykovým teplomerom je však nepraktické a často aj nepresné. Lepším riešením je využiť na to úplnú novinku – bezdotykový termokamerový systém. Moderné zariadenie pracuje rýchlo a nepotrebuje žiadnu obsluhu.

"Je to produkt vyvinutý v čínskej spoločnosti Dahua, ktorá spojila dve technológie – detekciu tváre a meranie teploty,“ hovorí Adriána Dindofferová, manažérka spoločnosti SYNOT W, a. s. Aby systém správne fungoval, stačí ho nainštalovať pri vchode do budovy či iného krytého priestoru. Softvér dokáže sám rozpoznať tvár prechádzajúcej osoby, krátko ju nasníma a v tvárovej časti potom na diaľku odmeria teplotu. Ak treba, vie dokonca upozorniť na ľudí, ktorí nenosia ochranné rúško.

Veľkou výhodou termokamery je jej spoľahlivosť. Bezdotykové teplomery, ktorými sa meria teplota pri čele, môžu byť totiž nepresné. Termokamera šetrí čas a teplotu zmeria i viacerým ľuďom súčasne. Treba ich len usmerniť do koridoru v šírke záberu termokamery. Tak je to napríklad v budovách, kam zamestnanci, návštevníci či cestujúci vstupujú cez jeden či dva turnikety. "Máme skúsenosť s firmou, do ktorej ráno prichádza až 1 300 ľudí, a funguje to bez akéhokoľvek obmedzenia,“ približuje Dindofferová. Na rozdiel od merania ručnými teplomermi prebieha všetko hladko a prichádzajúcich to nezdržuje. "Nemusia sa zastaviť, spomaliť, ani sa nikam pozerať. Teplota sa im zmeria okamžite,“ dodáva.

Ak má niekto zvýšenú teplotu, prístroj na to upozorní – zvukovo, svetelne aj obrazom na monitore. Hranica, pri ktorej sa spustí poplach, sa dá upraviť podľa potreby. "My systém nastavujeme na hodnotu 37,5 stupňa Celzia, pretože možná odchýlka pri meraní dosahuje 0,3 stupňa,“ vysvetľuje Dindofferová.

Momentálne môže termokamera pomôcť najmä zamestnávateľom, ktorí napriek nákaze potrebujú spustiť prevádzku a zároveň dbajú o bezpečnosť pracovníkov. Využiť sa však bude dať i neskôr, keď sa pandémia skončí. Firmy a úrady takto budú môcť kontrolovať zdravotný stav zamestnancov, hoci aj pri obyčajnej chrípke.

"Vzhľadom na to, že je to technológia, ktorá dokáže rozoznávať tváre, možno zariadenie využiť aj pri kontrole dochádzky, či pri zákaze vstupu niektorým osobám,“ upozorňuje Dindofferová. Termokamera sa dá na Slovensku kúpiť alebo prenajať. Skúsenosti s ňou sú pozitívne. Hoci je na trhu iba veľmi krátko, napríklad v Českej republike ju používajú už na vyše troch stovkách miest. Najviac je to v nemocniciach, napríklad v Uherskom Hradišti či vo Fakultnej nemocnici u sv. Anny v Brne, kde ich umiestnili pri hlavnom vchode.

"Predtým sme tam mali personál, ktorý meral teplotu bezdotykovými teplomermi. S tými bol však občas problém, merania boli nepresné, museli sa teda opakovať. Vždy sme potrebovali, aby tam ľudia chvíľu zostali a adaptovali sa na teplotu vnútri, keď bola vonku zima. Termokamera je vynikajúca. Personál, ktorý je pri vchode navlečený v ochranných oblekoch, má o starosť menej, keďže k ľuďom nemusí pristupovať a kontrolovať teplomer. Stačí, ak sa pozrie na obrazovku. Nad hlavou každého prechádzajúceho vidí jeho teplotu,“ opisuje hovorkyňa nemocnice Dana Lipovská. Meranie novým zariadením je podľa nej presné a netreba ho opakovať. "Nielenže ušetríme personál, ale aj čas. Je to komfortné a menej stresujúce aj pre prichádzajúcich ľudí. Vlastne ani nemusia vedieť, že im meriame teplotu,“ hodnotí Lipovská s tým, že nemocnica uvažuje aj o namontovaní ďalšej termokamery pri vchode pre zamestnancov.

