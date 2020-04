Vyše šesťtisíc ľudí v osadách je v karanténe

VIDEO: Karanténa v osadách – Krompachy.

Pre vyše tridsať pozitívne testovaných v osadách prišiel vo štvrtok v noci na Spiš aj premiér Igor Matovič (OĽaNO) spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom. Stretli sa so starostami a primátormi a rozhodli o vyhlásení karantény pre osady, kde testy ukázali, že prišelci z Veľkej Británie majú koronavírus.

„Neteší nás to, ale keď to pomôže, tak to asi inak nemohli urobiť. Len nech máme dosť jedla a vodu,“ kričali s rúškami na tvárach spoza pásky obyvatelia osady na Družstevnej ulici v Krompachoch. Rovnako to bolo aj na Hornádskej ulici. Tam vedie iba most, ktorý strážili dvaja policajti s vojakom. Inak sa odtiaľ ľudia dostanú veľmi ťažko. Okolo osady chodia aj miestne občianske poriadkové hliadky. „Ľudí upozorňujeme, aby mali rúška a neboli v skupinkách. My do osady nemôžeme vstúpiť, pretože by sme tam už museli zostať. Ale máme aj tam kolegov, ktorí tam žijú, takže nám pomáhajú,“ zhodli sa členovia hliadky Oliver Horváth a Dávid Girga. Spolu s treťou lokalitou s názvom Stará Maša, ktorá je v Krompachoch uzavretá, je takto v meste v karanténe okolo 1 900 ľudí.

Vyhlásenie karantény vníma primátorka Iveta Rušinová ako šok. „Toto riešenie by malo pomôcť. Ak by sa tento stav predlžoval, tak by sa počet ľudí nakazených koronavírusom zvyšoval,“ myslí si. Pre obyvateľov uzavretých osád mesto zabezpečuje potraviny s pomocou obchodného reťazca a miestneho podnikateľa.

„Ľudia nadiktujú, čo potrebujú, a to sa im potom privezie. Nedostanú však nič zadarmo, zaplatia za všetko tak, akoby nakupovali v obchode,“ zdôraznila Rušinová. Situácia je pokojná aj v Bystranoch, kde je v karanténe približne 2 200 obyvateľov, podobne ako v neďalekej Žehre s rovnakým počtom ľudí, ktorí sa nemôžu voľne pohybovať.

„Ľudia to akceptujú. Hliadky sú len na začiatku a konci osady. Obyvatelia sú v poriadku, aj keď mali otázky, prečo napríklad nemôžu ísť do obce,“ hovorí starosta obce Bystrany František Žiga s tým, že nevie, koľko nakazených presne majú.

Počty nakazených v osade v Žehre nepozná ani prednosta obecného úradu Miloš Pacovský. V Žehre majú aj netradičnú situáciu, pretože uzavrieť museli časť obce, kadiaľ vedie hlavný ťah medzi Spišskými Vlachmi a obcou Granč – Petrovce. „Musela sa vytvoriť obchádzka pre autá. Prejazd sanitiek a zásobovania je však povolený aj cez obec,“ podotkol Pacovský. Doplnil, že pitná voda v osade je zabezpečná, rovnako aj potraviny. Doriešiť však musia odvoz odpadu.

Rozhodnutie o uzatvorení osád vydal hlavný hygienik Ján Mikas v stredu podvečer. „Pôvodne sme uvažovali, že do karantény pôjdu iba konkrétne osoby. Po zvážení miestnych podmienok a zvykov sme sa rozhodli, že uzavrieme určité osady,“ zdôvodnil rozhodnutie Mikas.

Rómsky kráľ: Je to správne

Rómsky kráľ Róbert Botoš vníma rozhodnutie politikov a odborníkov ako správne. „Je to určite v poriadku. Musia byť chránení ľudia v osadách, ako aj tí, ktorí sú mimo nich,“ povedal.

Zapojenie armády nevníma negatívne. „Niektorí ľudia sú nevyspytateľní, a je jedno, či je to Róm alebo ,biely'. Vojaci pomáhajú polícii, ľuďom z osád neubližujú,“ poznamenal Botoš a verí, že rovnako by vláda postupovala aj v prípade, ak by sa v takomto stave ocitla aj obec s majoritou. Člen krízového štábu vlády Peter Pollák (OĽaNO) uzavretie celých osád zdôvodnil ich špecifickosťou, na rozdiel od napríklad sídlisk v meste. „V byte, kde žijú štyria ľudia, je karanténa zabezpečená. Ale v osade, kde v jednej chatrči žije niekedy aj desať až pätnásť ľudí, je nemožné karanténu dodržať. Je veľký predpoklad, že vírus, ktorý, ktorý prinesie jeden človek, sa rozšíri veľmi rýchlo medzi ostatných,“ poznamenal.

V Gelnici sa karanténa osady skončila

Karanténa približne 80 ľudí v gelnickej osade Háj sa v stredu 8. apríla skončila. Dôvodom bol obyvateľ, ktorý sa vrátil z Veľkej Británie a nedodržiaval povinnú štrnásťdňovú karanténu. Od regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi dostal 250-eurovú pokutu. Muž z osady nebol infikovaný vírusom, no mal cestovateľskú anamnézu. V príbytkoch museli zostať aj ostatní obyvatelia, ktorým mesto zabezpečovalo základné životné potreby, ako donášku vody či nákup potravín.

