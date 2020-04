NÁZOR: Aj ekonomika môže zomrieť alebo kto bude držať balónik

Tento druhý spor vybublal na povrch nedávno, keď v kolónach stáli vodiči a nadávali na chaos, ktorý spôsobili prísne kontroly na hraniciach okresov.

Premiér Igor Matovič sa vezie na vlne strachu z vírusu, vicepremiér Richard Sulík sa chcel zviesť na nespokojnosti z dlhých radov a tak premiérovi poslal odkaz cez štipľavý status na sociálnej sieti: „Z boja proti koronavírusu sme spravili fetiš – je to šialené a musí sa to skončiť“.

Ak sa obklopíte zborom filharmonikov, odporučia vám nakúpiť husle, ak zborom pandemikov, odporučia vám zastaviť krajinu, ak zborom ekonómov, odporučia vám čo najskôr podporiť ekonomiku.

Vo svete emócií je však Matovič oveľa lepším hráčom ako Sulík. Využil to na posilnenie svojho imidžu spasiteľa a posunul Sulíka do kategórie sociálneho netvora. Bol to však dôležitý moment, lebo vrátil ekonomiku do centra pozornosti, kam teraz jednoznačne patrí.

Ekonomická kríza sa nedá odvrátiť. Nemôžete zastaviť ekonomiky sveta a myslieť si, že sa to nijako neprejaví. Prejavy tejto krízy sú ešte len na začiatku, podobne ako tej vírusovej, kde sa to začínalo zopár nakazenými a zopár mŕtvymi. Obchody sú plné, peniaze na účty ešte chodia (ako komu), je to ako dlhšia dovolenka. Obyčajní ľudia to ešte necítia naplno, svet sa zdá byť normálny. Lenže príde čas, keď peňazí bude menej alebo nebudú vôbec, keď z dovolenky bude vyhadzov. Niektoré povolania či živnosti to zasiahlo už teraz.

Podobne ako epidemiológovia aj ekonomickí odborníci varujú pred následkami, ak sa neurobia okamžité a razatné kroky. Nielen vírus, ale aj kolabujúca ekonomika ohrozuje ľudské životy. Preto by v krízovom štábe mali mať relevantný hlas. Ak sa obklopíte zborom filharmonikov, odporučia vám nakúpiť husle, ak zborom pandemikov, odporučia vám zastaviť krajinu, ak zborom ekonómov, odporučia vám čo najskôr podporiť ekonomiku.

Ekonomická kríza takéhoto rozsahu presahuje možnosti Slovenska. Nový minister financií Eduard Heger sa neustále sťažuje, že má prázdnu špajzu, ale Slovensko, ktoré za každej vlády, či pravej alebo ľavej, vytváralo rozpočtový deficit, malo a má vždy prázdnu špajzu. Krajina môže blahorečiť za členstvo v Európskej únii, pretože ak o nič iné, tak sa môže oprieť aspoň o masívny zdroj peňazí, ktorý spolu s krokmi vlády rozhodne o tom, či príde len ekonomická víchrica alebo hurikán.

Nemal by to byť spor Matovič – Sulík, to k niečomu nevedie, podobne ako spor Matovič – Pellegrini. Ale premiér, taký citlivý na verejnú mienku, by si mal uvedomiť, že príde čas, keď sa ho ľudia budú pýtať na iné otázky ako teraz a potom bude otázne, kto bude vo vláde neformálnym lídrom a kto bude len držať balónik.

Ako by sa malo počas pandémie správať Slovensko v apríli? držať prísny režim podľa Igora Matoviča začať oživovať ekonomiku podľa Sulíka neviem Zobraziť výsledky ankety začať oživovať ekonomiku podľa Sulíka 81,3% držať prísny režim podľa Igora Matoviča 11,5% neviem 7,2%

V TOP 10 videí tohto týždňa si môžete pozrieť, ako hodnotí profesor Vladimír Krčméry situáciu Slovenska v koronavírusovej ére, ako pred zákazom pohybu počas sviatkov ľudia unikli z hlavného mesta, ako potom neunikli kolónam na hraniciach okresov, čo hovorí premiér na odkazy svojich koaličných partnerov cez sociálne siete.

***

1.

Dva diely o tom istom – o koronavíruse. S človekom, ktorý nie je v oblasti epidémií len teoretikom, ale aj praktikom, s profesorom Vladimírom Krčmérym. Dozviete sa, ako by u nás pandémia mohla ďalej prebiehať, čo urobilo Slovensko inak ako iní a prečo má teda aj iné výsledky ako ďalšie postihnuté krajiny – ale aj o tom, čo si treba pamäťať, len je lepšie o tom teraz mlčať.

***

2.

„… a čo mladô – zutekalo, a čo starô – nevládalo“. Samo Chalupka v básni Turčín Poničan písal v inej dobe o iných časoch, ale pokojne by si to mohol zopakovať. Takto to vyzeralo na cestách v Bratislave tesne predtým, než sa zatvorili hranice okresov na Slovensku a začal platiť zákaz pohybu.

***

3.

… a takto to vyzeralo, keď polícia dôsledne kontrolovala každé auto, prechádzajúce hranicu okresu po zákaze pohybu (s výnimkami). Počas pracovného dňa v zápchach uviazli najmä ľudia, ktorí museli ísť do roboty. V kolónach niektorí čakali aj tri hodiny. Opatrenie vydržalo len niekoľko hodín, poobede ho zrušili. Na záberoch je zápcha vo Svätom Jure.

***

4.

Premiér nie je šťastný z toho, čo si o sebe prečíta na sociálnych sieťach od svojich koaličných partnerov. Považuje to v súčasnom období za demoralizujúce a nezodpovedné. Tak im trochu prehovoril do duše.

***

5.

Premiér Igor Matovič sa taktiež posťažoval (už tradične) na Petra Pellegriniho, že dovolil, aby tí, ktorí prišli individuálne domov na Slovensko, vrátane Rómov z osád, išli len do dobrovoľnej domácej karantény namiesto do povinnej v zariadeniach štátu. On sám však zaviedol takúto povinnosť až dva týždne po tom, čo sa dostal k moci. Zafilozofoval si aj o tom, že by Pellegrini mohol spáchať trestný čin.

***

6.

Keď Matovič, tak aj Pellegrini, tiež potrebuje niečo povedať. Ten si zase sťažuje, že čo vystúpenie premiéra, tam je spomenuté jeho meno a že on nechce, aby si z neho premiér neustále robil fackovacieho panáka…

***

7.

Rómske osady v karanténe. V súčasnosti sa povinná karanténa v nich týka približne 6000 ľudí, testovanie v osadách však pokračuje.

***

8.

Aj prastaré zásoby spred desaťročí sa zídu. Zdravotníci v Bojniciach vytiahli zo skladov Civilnej obarny staré plynové masky, ktoré sa dajú použiť namniesto rúšok.

***

9.

Takto to vyzerá, keď sa nemocničné zariadenie mení na červenú nemocnicu, čiže na takú, kde môžu byť prijímaní pacienti s koronavírusom. Vojenskú nemocnicu v Ružomberku, ktorá prechádza takouto premenou, si prišiel pozrieť aj minister obrany Jaroslav Naď.

***

10.

Prísľub zmien? Kým zostávajúce automobilky na Slovensku stoja, Kia sa rozhodla spustiť výrobu vo svojej fabrike pri Žiline. Je to jedna z prvých priemyselných lastovičiek, ktoré slovenská ekonomika potrebuje. Zároveň automobilka odovzdala Slovensku dar na pomoc v boji s koronavírusom.