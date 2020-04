Na Slovensku pribudlo 14 prípadov nákazy koronavírusom

Slovensko tak má 742 pozitívnych pacientov na nový koronavírus. Z 1580 otestovaných vzoriek bolo 1566 negatívnych. Celkovo tak počet negatívnych testov dosiahol na Slovensku počet 26 684.

„Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) hospitalizovaných 119 pacientov, z toho u 46 bol nový koronavírus potvrdený, v 73 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú tri osoby, šesť pacientov si vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu,“ uviedla Eliášová. Dodala, že chorobe doteraz podľahli dve osoby.

Z 1 580 sobot­ňajších testov vykonali štátne laboratóriá 761 testov s pozitívnym výsledkom u 13 ľudí. V súkromných laboratóriách otestovali 819 ľudí s jedným pozitívnym výsledkom.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 eviduje rezort zdravotníctva v Bratislavskom kraji (208), nasledujú Košický kraj (97), Prešovský kraj (93), Trenčiansky kraj (89), Žilinský kraj (88), Trnavský kraj (66), Banskobystrický kraj (55) a Nitriansky kraj s 46 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 399 mužov a 343 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov (230), nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 212, vo vekovej kategórii 45 59 je to 153 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 103 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov celkovo 41 s tým, že u troch osôb nie je uvedený vek.