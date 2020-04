Súkromníci testujú viac samoplatcov

Súkromné laboratóriá majú pomáhať štátu pri testovaní na koronavírus, no svoju pozornosť upriamujú najmä na samoplatcov.

Ceny pre túto skupinu sa pohybujú v rozmedzí 55 až 70 eur, pričom Medirex spustil aj špeciálnu ponuku pre firmy, ktoré chcú otestovať svojich zamestnancov. Súkromné laboratórium Alpha medical ponúka testovanie pre samoplatcov najlacnejšie.

Súkromné laboratóriá majú najviac otestovaných spomedzi samoplatcov. Hovorkyňa Asociácie laboratórií (AsLab) Diana Dobrucká pre Pravdu uviedla, že súkromné laboratóriá Medirex, Synlab a Klinická biochémia vyšetrili počas týždňa na prelome mesiacov (marec-apríl) spolu 1 460 vzoriek, z toho 249 pacientov štátu, 395 zamestnancov strategických podnikov a 816 samoplatcov.

Aj keď na začiatku premiér Igor Matovič (OĽaNO) avizoval, že súkromné laboratóriá budú v prvom rade pri testovaní pomáhať štátu, predseda asociácie povedal, že súkromníci budú prijímať dostatočný počet samoplatcov. „Členovia AsLab sú kapacitne pripravení čeliť zvyšujúcemu sa záujmu o testovanie zo strany samoplatcov, ako aj firiem pri zachovaní vyšetrovacích kapacít pre potreby štátu,“ vysvetlil Vladimír Ježík, predseda AsLab.

Dobrucká dodáva, že súkromníci vyšetrujú aj zamestnancov firiem, takéto žiadosti rátajú na desiatky. „Ide o strategické podniky, zdravotnícke zariadenia, ale aj menšie firmy,“ objasnila. Medirex pripravil a spustil mobilné odberové zariadenia.

„Vysielame náš zdravotnícky tím priamo do konkrétnej spoločnosti, takže prídeme my za zamestnancami. Cena je aj v takomto prípade jednotná, a to 70 eur,“ spresnila hovorkyňa Medirexu Diana Madarászová.

Bezák z Alpha Medicalu hovorí, že neriešia konkurenciu ani marketingové akcie. „Pre Alpha medical testovanie nie je komerčná aktivita. Viac ako polovica nami otestovaných sú zdravotníci. Sú síce v režime samoplatcov, náklady však preplácame my,“ dodal. Toto súkromné laboratórium si účtuje najnižšiu cenu spomedzi ostatných – za testovanie sa platí 54,90 plus 5 eur manipulačný poplatok. Práve Alpha medical bola prvá spoločnosť, ktorá spustila testovanie pre samoplatcov. Vtedy test stál 30 eur plus 5 eur manipulačný poplatok.

„Išlo iba o testovaciu prevádzku, ktorá trvala dve hodiny a kde sa testy realizovali v obmedzenom rozsahu a iba na jednom mieste. V súčasnej dobe, navyše, rastú ceny za potrebné chemikálie a iný spotrebný tovar raketovo. Už pri spustení testovania sme avizovali, že cena 30 plus 5 eur bude s najväčšou pravdepodobnosťou iba dočasná. Napriek tomu sa snažíme udržať cenu čo najnižšie,“ vysvetlil Bezák zmenu ceny.