Politológ: Smeru by prospelo, keby bol jeho predsedom Pellegrini

Smeru by preto prospelo, keby ho namiesto Fica viedol podpredseda strany a bývalý premiér Peter Pellegrini. Uviedol to politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. Strana Smer by mala svojho predsedu voliť na pravidelnom decembrovom sneme.

Robert Fico síce má podľa politológa stále svoje „skalné jadro“ voličov, Peter Pellegrini však získal v tohtoročných parlamentných voľbách o 170-tisíc viac preferenčných hlasov a netají sa ambíciou byť predsedom strany. „Pellegrini má momentálne vyššiu legitimitu viesť stranu ako Robert Fico. Voliči Smeru sa stotožnili s predstavou ‚nového Smeru‘, teda Smeru s novým vedením, a jasne tak vyslali signál, kto má stranu viesť. Navyše, bol Pellegrini predsedom vlády, momentálne je podpredsedom parlamentu, takže je najvyššie postaveným straníkom v hierarchii štátnych funkcií,“ vysvetlil Štefančík.

Fico a Pellegrini ako najvyšší predstavitelia strany v poslednom čase často organizujú tlačové konferencie samostatne, a to neraz k rovnakým témam. Podľa Štefančíka uzavrel Fico s Pellegrinim pred voľbami „sobáš z rozumu“. „Nejde o žiadnu životnú lásku. Títo dvaja politici sa v láske zrejme nemajú, ale vzájomne sa potrebujú. Silnou stránkou Roberta Fica je, že do straníckeho rozhodovania nikdy nevnášal emócie, vždy pristupoval k politike racionálne, s chladným kalkulom. Sobáš z rozumu teda pokračuje aj po voľbách. Takže to, čoho sme svedkami momentálne, je len pokračovaním situácie v strane ešte spred volieb,“ povedal politológ.

Napätie medzi Ficom a Pellegrinim považuje za prirodzenú súčasť straníckeho života v politických stranách, ktoré sú známe aj v západnej Európe. Problém je však podľa politológa ten, že Robert Fico sa ešte na politický dôchodok nechystá, a to aj napriek tomu, že aj jemu musí byť jasné, že ťahá stranu smerom nadol. "Bojí sa, že nový predseda strany by ho zrejme nepodporil a mohol by skončiť tak, ako svojho času Ján Slota, teda vylúčením zo strany. Vyzerá to tak, že Robert Fico má záujem nasledovať osud Vladimíra Mečiara a pochová stranu s vlastným politickým koncom,“ uzavrel Štefančík.