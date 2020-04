Sólymos zvažuje kandidatúru na predsedu Mosta-Híd

Snem strany sa mal konať v apríli, pre pandémiu koronavírusu sa jeho termín odložil. Na sneme sa má okrem nového predsedu voliť zvyšné predsedníctvo. Béla Bugár sa vzdal postu predsedu po nepriaznivom výsledku vo februárových voľbách, keď Most-Híd neprekročil brány parlamentu. Podľa hovorkyne Kláry Magdeme by mal byť snem zvolaný aj napriek mimoriadnym udalostiam v čo najkratšom možnom čase. Súčasné vedenie strany okrem Sólymosa tvoria Attila Agócs, Peter Krajňák a Karol Pataky.

Sólymos pre TASR povedal, že robiť ďalšie kroky v strane má zmysel len vtedy, ak dostanú šancu noví ľudia. Strana má tiež podľa neho začať načúvať voličom, ktorí sú unavení z osobnostných rozbrojov medzi maďarskými politikmi a ktorí chcú konštruktívnu spoluprácu roztrieštených maďarských strán. „Len tak zaistíme, aby sa neopakovala situácia, že v parlamente maďarská menšina nemá zastúpenie,“ skonštatoval.

Riešenia pre menšiny musia hľadať maďarské strany podľa Sólymosa spoločne. „Nemôžeme si dovoliť, aby sme súperili medzi sebou,“ doplnil.

O spolupráci maďarských síl zo strany SMK rozhodne podľa tlačového tajomníka Róberta Králika až nové predsedníctvo strany. Voliť sa má na kongrese, ktorého termín nie je známy. „Jeho zvolanie bude pravdepodobne možné až po uvoľnení protiepidemických opatrení,“ povedal pre TASR Králik. SMK zároveň podľa neho adresovala súčasnej vláde návrhy na riešenie problémov menšín, pripomenula napríklad nutnosť prijatia zákona o postavení národnostných menšín. Most-Híd a SMK brzdí v rozhovoroch koronavírus

Bárdos: Maďarskej komunite zaručí úspech vo voľbách len spojenie strán

Maďarská komunita bude úspešná len za podmienky, že sa spojí v celoštátnych voľbách. Pre agentúru SITA to povedal Gyula Bárdos zo Strany maďarskej komunity (SMK). O rokovaniach s SMK dnes už bývalý predseda konkurenčného Mosta-Híd Béla Bugár hovorí, „aby SMK potom aj dodržala to, čo vyrokujeme“. V slovenskom parlamente prvý raz v ponovembrovej histórii nie je žiadny politický subjekt, ktorý by reprezentoval záujmy maďarskej národnostnej menšiny. Rozhovory SMK a Mosta-Híd o spolupráci sa zatiaľ nezačali, pretože obidve strany nemajú zvolené nové vedenie pre šíriaci sa koronavírus. Most-Híd chce zvolať snem v čo najkratšom čase pri dodržaní obmedzujúcich nariadení.

Bývalý šéf Mosta-Híd Bugár považuje za dôležité, aby sa pri rokovaniach s SMK nestratila „hodnota“ Mosta-Híd, teda, že v strane sú zastúpení aj Slováci, Rusíni a Rómovia. Bugár už za predsedu kandidovať nebude. „Samozrejme, že nie,“ reagoval pre agentúru SITA. V súvislosti s kandidátmi na post predsedu strany uviedol, že známi sú „ale len pre stranícke štruktúry, až potom pre médiá“. Podľa informácií agentúry SITA by mal byť jedným z kandidátov na post predsedu bývalý minister životného prostredia László Sólymos.

Šéf SMK József Menyhárt odstúpil z funkcie po neúspešných februárových voľbách. Poverený vedením SMK je zatiaľ Péter Őry. Ten agentúre SITA povedal, že presný dátum straníckeho kongresu nie je známy pre obmedzenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Predsedníctvo strany podľa neho komunikuje cez videokonferenciu. Ako ďalej uviedol, záleží od republikovej rady strany a kongresu, aké parametre nastaví na rokovania s Mostom-Híd. Podľa Bárdosa (SMK) úspech vo voľbách zaručí maďarskej komunite len spojenie strán. Podľa neho spoločný subjekt nemusí byť „čisto maďarská strana“. Myslí si, že by v nej mali byť ľudia, ktorí „s nami žijú v jednom regióne“.

Most-Híd a SMK sa vlani usilovali o spoločný postup vo februárových parlamentných voľbách. Po krachu rozhovorov sa SMK dohodla na spolupráci s Maďarským fórom, ktoré založil dnes už bývalý poslanec parlamentu Zsolt Simon, a so stranou Spolupatričnosť. Vytvorili volebnú stranu Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS), s ktorou kandidovali vo voľbách. MKS získala 3,9 percenta hlasov oprávnených voličov a Bugárov Most-Híd 2,05 percenta. Na vstup do parlamentu bolo potrebných aspoň 5 percent hlasov.