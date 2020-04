Matovič 'vyšibal' ľudskoprávnych aktivistov: Berte batôžky a bežte do osád

VIDEO: V osadách je v karanténe približne šesť tisíc ľudí.

Okrem iného uviedol:

„… a ak by ste sa napriek vašim odvážnym rečiam báli ísť na miesto činu, skúste nabrať odvahu ísť aspoň do všetkých doteraz netestovaných osád – máte ich na výber k dispozícii stovky. Potrebujeme vás v teréne na osvetu, nie v bezpečí na mudrovanie. … a ak by sa nakoniec ukázalo, že odvážni ste len za bratislavskou klávesnicou, tak buďte ticho a neznevažujete prácu stoviek odvážnych ľudí (policajtov, vojakov, hygienikov, zamestnancov obecných a mestských úradov, sestričiek, lekárov, dobrovoľníkov a mnohých ďalších).“