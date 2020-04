Matovič chce trestať za nákazu u seniorov, zatiaľ nevie koho

Budovy domova sú zapáskované, von sa nedostane ani nikto zo zamestnancov. Okolie strážia policajti aj mestskí policajti. Ako spresnil bratislavský župan Juraj Droba (SaS), 22 zamestnancov dostalo postele a v zariadení aj prespávajú. Pracujú na dve zmeny – jedna pracuje a druhá oddychuje. Zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, je v karanténe od nedele.

Podľa Drobu je vysoko pravdepodobné, že koronavírus rozšíril jeden zo zamestnancov. Odmietol však podozrenia, že by išlo o zatajenú cestovateľskú anamnézu. Aj Pravda dostala anonym, podľa ktorého v zariadení pracovala sestra, ktorá sa vrátila zo zahraničia. Župan to odmietol s tým, že podľa jeho informácií táto osoba absolvovala domácu karanténu a podstúpila aj testovanie, kým opäť nastúpila do práce. Dodal, že od začiatku výskytu koronavírusu na Slovensku do tohto domova neprijímali nových klientov.

Testovanie pokračuje

Do Pezinka prišiel aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), ktorý priznal, že aj k nemu sa dostali informácie, podľa ktorých mali klienti domova dva týždne respiračné problémy. „Ich posúdenie je na lekárovi, nepredpokladalo sa, že ide o toto ochorenie. Za väčšinou príznakov však bude pravdepodobne COVID-19,“ povedal.

V utorok bude pokračovať testovanie zamestnancov a malej časti klientov. Test podstúpia aj zamestnanci, ktorí sú na dovolenke, OČR alebo len čerpali voľno. Primátor Pezinka Igor Hianík spresnil, že budú žiadať o zriadenie mobilnej odberovej jednotky v meste, keďže väčšina zamestnancov sú Pezinčania. Rovnako budú testovaní aj zamestnanci mesta – napríklad mestskí policajti a zamestnanci miestnej nocľahárne.

Krajčí dodal, že v zariadení už pracuje aj klinický tím expertov, ktorý vyšetruje pacientov. Liečení budú priamo v domove, najťažšie prípady prevezú do bratislavskej nemocnice.

Minister zdravotníctva dodal, že v súčasnosti vláda len odporúča testovanie klientov domovov sociálnych služieb. Povinnosťou však je, aby pred nástupom do zariadenia absolvovali dvojtýždňovú domácu karanténu. Krajší priznal, že v súčasnosti nie je možné testovať všetkých zamestnancov podobných zariadení. Podľa neho ide približne o 40-tisíc ľudí a ich otestovanie by trvalo mesiace.

Matovič hľadá vinníka

V pondelok podvečer zareagoval aj premiér Igor Matovič (OĽaNO). Ako inak – statusom na sociálnej sieti s dramatickým názvom „Zločin a trest“.

„Aký trest je podľa vás spravodlivý pre človeka, ktorý opatruje staručkých ľudí v domove sociálnych služieb a zatají, že bol napr. v Taliansku na dovolenke?“ spýtal sa Matovič. Pokračoval ďalšou otázkou, na čo boli dobré manévre celého Slovenska a strádanie ľudí, ak takto trestuhodne sme dokázali „ohroziť život tých najbezbrannejších?“ Opäť zopakoval slová o „pár exotoch, ktorí si myslia, že tojíme zoči-voči len nejakej obyčajnej chrípke“.

Až o čosi neskôr pripísal, že podľa župana Drobu bola nateraz vylúčená nákaza od opatrovateľky. „Keďže noví klienti v týchto zariadeniach sú zväčša ľudia pochádzajúci z akejsi domácej karantény, ich najväčším ohrozením sú paradoxne ľudia, ktorí sa o nich starajú – buďme, prosím, mimoriadne opatrní. Ďakujem zároveň všetkým opatrovateľom za starostlivosť, ktorú svojim klientom venujú,“ dodal premiér.

Župan Droba však už popoludní informoval, že toto zariadenie od začiatku rozširovania koronavírusu na Slovensku nových klientov neprijímalo.

V pondelok tak celkový počet pozitívne testovaných stúpol na 816 pacientov. Od 6. marca, keď bolo ochorenie COVID-19 po prvý raz diagnostikované na Slovensku, sa vyliečilo 107 pacientov. Z nich bolo 31 hospitalizo­vaných, čiže v domácej izolácii chorobu prekonalo 76 ľudí.