ONLINE: Francúzsko nebolo na vírus pripravené, priznal Macron

6:12 V pevninskej Číne v pondelok pribudlo 89 nových prípadov nákazy koronavírusom. Nikto na chorobu Covid-19, ktorú koronavírus spôsobuje, nezomrel. Počet novo chorých sa znížil zo 108 za predchádzajúci deň. Z celkového počtu sa ich 86 nakazilo v zahraničí. S odvolaním sa na čínsku zdravotnú komisiu o tom dnes informovala agentúra Reuters.

6:05 Najhoršia fáza pandémie v štáte New York sa už „skončila“, povedal podľa TASR jeho guvernér Andrew Cuomo. Viacero štátov americkej Únie medzičasom začalo navrhovať plány na opätovné „zapnutie“ svojich ekonomík. Pridal sa k nim aj Cuomo, keď vyhlásil: „Domnievam sa, že sa už môžeme vydať na cestu k normálnym pomerom.“ Prezident USA Donald Trump však následne tvítoval, že akékoľvek rozhodnutie o ukončení odstávok ekonomiky prijme on, aj keď rozhodnutia o obmedzeniach prijímali guvernéri jednotlivých štátov. Agentúra AFP pripomenula, že americký federálny systém deleguje právomoci na guvernérov 50 štátov, ale prezident teoreticky môže využiť svoje právomoci na dohľad nad koordinovanou stratégiou toho-ktorého štátu.

6:00 K Francúzom sa v pondelok prihovoril prezident Emmanuel Macrona, ktorý priznal, že krajina nebola na pandémiu koronavírusu riadne pripravená. Šírenie nákazy sa síce spomaľuje, ale Francúzi by napriek tomu nemali poľavovať. Francúzsko podľa Macrona zakúša „ťažké časy“. „Naša krajina ale nebola na túto krízu patrične pripravená. Vyvodíme z toho všetky dôsledky,“ povedal. Macron k národu prehovoril po štvrtom týždni karanténnych opatrení. Francúzi môžu z domu vychádzať len do práce, na nákup potravín, ak idú k lekárovi alebo ak sami športujú. Karanténne opatrenia Francúzsko predĺžilo až do 11. mája.